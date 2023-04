Potensi Besar Paulo Victor Bertahan di Persebaya, Arema FC Beri Sinyal Tak Gaet Bomber Bajul Ijo?

SURYA.CO.ID - Punggawa Persebaya Surabaya Paulo Victor terus mendapat sorotan.

Baru-baru ini, Paulo Victor kian santer dikabarkan bakal memperpanjang kontrak bersama Persebaya Surabaya.

Hal itu usai Arema FC memberikan sinyal mengenai nasib Paulo Victor di Persebaya Surabaya.

Sebelumnya, nasib Paulo Victor bersama skuad Bajul Ijo terus dipertanyakan.

Pasalnya jelang berakhirnya musim 2022/2023, penyerang Persebaya Surabaya itu diisukan akan hengkang.

Hal tersebut lantaran pada putaran kedua Liga 1 2022, Paulo Victor menunjukkan performa yang tidak konsisten bahkan cenderung menurun.

Melansir TribunWow.com, situasi bakal dilepasnya Paulo Victor telah menarik banyak atensi tim-tim di Liga 1 untuk mencoba menampungnya.

Dua tim yang saat itu sudah dikabarkan meminati tanda tangan Paulo Victor jika dilepas oleh Persebaya Surabaya adalah Arema FC dan PSIS Semarang.

Namun terkini, hanya tinggal Arema FC yang membuka opsi untuk tetap mendatangkan Paulo Victor dari Persebaya Surabaya.

Hal itu tak terlepas dari keputusan PSIS Semarang yang memilih untuk memperpanjang kontrak Carlos Fortes hingga 2024.

Meski begitu, tak mudah bagi Arema FC untuk merealisasikan proses transfer Paulo Victor.

Pasalnya, pemain kelahiran Sao Luis itu pernah terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk bertahan lama bersama Persebaya Surabaya.

Kabar itu dicuitkan oleh agen Paulo Victor, Gabriel Budi melalui Twitter pribadinya, Sabtu (25/3/2023).

"Persebaya always the first priority to stay. We are waiting (Bertahan di Persebaya selalu menjadi prioritas pertama kami. Kami menunggu itu." tulis Gabriel Budi.