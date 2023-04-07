Lirik Sholawat
Lirik Addinu Lana Lengkap Suluk Adimisshola Versi Az Zahir
Berikut ini Lirik Addinu Lana lengkap suluk adhimisshola yang dibawakan sebelumnya, versi grup sholawat Az Zahir.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut ini Lirik Addinu Lana lengkap suluk Asdhimisshola yang dibawakan sebelumnya, versi grup sholawat Az Zahir.
Bukan Lirik Sholawat, Addinu Lana merupakan qasidah yang artinya Agama Kami.
Simak lirik selengkapnya berikut lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.
Suluk Adimisshola (Az Zahir)
أدِمِ الصَّلاةَ عَلَى النَّبي مُحَمَّدٍ # فَقَبُوْلَهَا حَتْمًا بِغَيْرِ تَرَدُّدِ
أعْمَالُنَا بَينَ الْقَبُول وَرَدُهَا # إلَّا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِن مُحَمَّدَ
آدِمِ الصَّلاةَ عَلَى الْحَبِيبِ مُحَمَّدِ # فَقَبُولُهَا حَتْمًا بِغَيْرِ تَرَدُّدِ
أَعْمَالُنَا بَين الْقَبُول وَرَدْهَا # إلّا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِن مُحَمَّدَ
Lirik Addinu Lana
اَلدِّيْنُ لَنَا وَالْحَقًّ لَنَا، وَالْعدْلُ لَنَا والْكُلُّ لَنَا
Addiinu lanaa wal haqqu lanaa, wal ‘adlu lanaa walkullu lanaa
"Agama bagi kami dan kebenaran bagi kami, keadilan bagi kami dan seluruhnya untuk kami"
اَضْحَى الْأِسْلَامُ لَنَا دِيْنًا، وَجَمِيْعُ الْكَوْنِ لَنَا وَطَنَا
Adhal Islaamu lanaa diinaan, wa jamii’ul kauni lanaa wathona
"Islam telah lahir sebagai agama kami, dan seluruh alam merupakan tempat tinggal kami"
اَلدِّيْنُ لَنَا وَالْحَقًّ لَنَا، وَالْعدْلُ لَنَا والْكُلُّ لَنَا
Addiinu lanaa wal haqqu lanaa, wal ‘adlu lanaa walkullu lanaa
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