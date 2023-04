Gandeng 4 Dealer, Wuling Alvez Sudah Bisa Dipesan di Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Wuling Motors Indonesia melanjutkan rangkaian peluncuran Wuling Alvez di Kota Surabaya, mulai Rabu (5/4/2023).

Menggandeng empat dealer, yaitu PT Arista Jaya Lestari, PT Putra Perdana Indoniaga, PT Maju Global Motor dan PT Berkat Langgeng Sukses Sejati, resmi memasarkan dan menggelar pameran unit Wuling Alvez di Pakuwon Mall Surabaya.

Edison, Regional Sales Manager Wuling Motors, mengatakan untuk masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, harga Wuling Alvez dibanderol mulai dari Rp 214,5 juta sampai dengan Rp300,5 juta (OTR Surabaya).

"Konsumen dapat melihat secara langsung compact SUV yang memadukan desain stylish dan inovasi di pameran Wuling yang diselenggarakan di Fashion Atrium, Pakuwon Mall sampai dengan 9 April 2023," kata Edison.

Terdapat berbagai promo menarik yang bisa didapatkan selama periode launching.

Konsumen yang ingin mencoba mobil impiannya dapat menikmati ragam unit test drive yang tersedia.

“Alvez menjadi inovasi produk yang melengkapi segmen SUV dari Wuling saat ini. Setelah diluncurkan pada Februari lalu secara nasional, kini kami membawakan compact SUV yang stylish dan inovatif ini kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya," jelas Edison.

Alvez atau ‘All At Once’ mendeskripsikan sebuah perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV.

Senada dengan hal tersebut, Wuling pun menyematkan tagline ‘Style and Innovation in One SUV ’ pada Alvez.

Dengan segala kelebihannya, compact SUV ini ditujukan bagi mereka yang berjiwa muda, bergaya modern, dan cerdas dalam memilih.

Nuansa penuh dengan gaya langsung terlihat pada sisi eksterior Alvez.

Hal ini berkat pengaplikasian dynamic dual-tone color, LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, serta cutting-edge 16 inch wheels.

Aura modern dan kecanggihan inovasi pada mobil ini semakin kental dengan tersematnya electric sunroof dan penggunaan material berkelas sehingga pengguna semakin nyaman di setiap perjalanan.

Berpindah pada fitur lainnya, pengguna akan merasakan pengalaman berkendara yang menyenangkan dengan fitur hiburan yang terdapat pada SUV Wuling ini.