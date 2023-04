BINGKISAN MAHAL, Jisoo BLACKPINK Beri Hadiah Branded saat Recording Penampilan di Inkigayo

SURYA.CO.ID - Tak hanya debut solo Jisoo BLACKPINK yang membuat penggemar takjub, namun juga hadiah yang diberikan untuk penggemar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jisoo BLACKPINK baru saja melakukan debut solonya, Jumat (30/3/2023) kemarin dengan album single bertajuk "ME".

Lewat album tersebut, Jisoo BLACKPINK memanjakan telinga penggemar dengan dua lagu yakni, Flower dan All Eyes on Me.

Jisoo BLACKPINK juga melakukan recording untuk promosi albumnya di music show SBS Inkigayo.

Dalam prosesi recording itu, Jisoo memberika hadiah untuk penggemar yang hadir. Bukan hadiah biasa, Jisoo memberikan sebuah paket dari DIOR.

Melansir Instagram @panncafe, YG Entertainment diketahui memposting sebuah pemberitahuan mengenai perubahan jadwal recording Jisoo BLACKPINK.

"Kami menginformasikan kepada kalian bahwa telah terjadi perubahan jadwal siaran pertama Jisoo, yang telah diumumkan melalui SBS 'Inkigayo' Next Week minggu lalu," terang agensi.

"Pra-rekaman Inkigayo dijadwalkan pada hari Minggu, tanggal 2, sesuai dengan jadwal artis dan jadwal promosi, tetapi siaran pertama akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 9," lanjut mereka.

Sebagai bentuk dedikasinya kepada penggemar yang akan menghadiri pre-record debut stage-nya, Jisoo menyiapkan beberapa hadiah untuk penggemas berupa kue cupcake dan surat.

Selain itu, sebagai Global Ambassador brand Dior Jisoo juga menghadiahkan Lipstik Dior yang bertuliskan nanya.

Setelah melihat hadiah yang berikan member tertua BLACKPINK tersebut, netizen dibuat kagum dengan ketulusan dan kedekatan Jisoo kepada penggemar.

MV Flower Raih 40 Juta Views

Music Video (MV) “Flower” berhasil mencatatkan rekor. Setelah 24 jam dirilis, video musik “Flower” ini berhasil mencapai 40 juta views per 1 Aprili 2023.

Meskipun YouTube belum mengonfirmasi secara resmi jumlah penayangan video musik tersebut selama 24 jam, namun tampaknya "FLOWER" telah mencapai debut 24 jam terbesar dari video musik K-pop mana pun yang dirilis sepanjang tahun ini.