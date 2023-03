Jadwal Liga Spanyol Matchday 27, Empat Duel Paling Seru, Barcelona Datangi Juru Kunci

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga 2022/2023 matchday ke-27 (dari 38 laga dalam semusim), yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (1 - 4 April 2023).

Liga Spanyol matchday ke-27 telah dimulai Jumat (31/2/2023) waktu setempat atau Sabtu (1/4/2023) dini hari pukul 02.00 WIB, dengan menyuguhkan pertarungan Mallorca vs Osasuna.

Esok harinya, Sabtu sore - Minggu dini hari, digelar empat pertandingan. Dimulai pukul 19.00 WIB Girona vs Espanyol, lalu pukul 21:15 WIB Athletic Bilbao vs Getafe, pukul 23:30 WIB Cadiz vs Sevilla, dan pukul 02.00 WIB (Minggu dini hari) Elche vs Barcelona.

Dimana menonton Liga Spanyol

Liga Spanyol Laliga bisa disaksikan di TV berlangganan beIN Sport dan Live streaming Vidio.com

Laporan langsung (LIVE SPORT) bisa diikuti di livescore.com atau livescore.google.com

Berikut empat pertandingan Liga Spanyol matchday ke-27 yang paling banyak disorot:

Elche vs Barcelona

Minggu (2/4/23) - Pukul 02.00 WIB

Barcelona melaju tenang di puncak klasemen, dengan jarak 12 poin dari rival abadinya Real Madrid.

Matchdaya ke-27 bisa menjadi perjalanan menyenangkan bagi pasukan Xavi Hernandez.

Raksasa Catalan akan bertamu ke kandang Elche, yang merupakan tim terlemah atau juru kunci klasemen Laliga.

Satu-satunya kekuatan Elche melawan Barcelona adalah adanya energi tambahan dari sorakan pendukung di markasnya.

Namun catata head-to-head menunjukkan Elche bukanlah tandingan Barcelona.

Statistik memperlihatkan, dari 20 pertemuan mereka di Liga terakhir, Elche belum pernah sekalipun memenangi laga.

Rinciannya, Barcelona menang 16 kali dan empat lainnya draw.

Statistik laga tandang Barcelona di Laliga musim ini juga sangat impresif. Dari 13 pertandingan lawatan, 11 berhasil dimenanginya dan hanyak dua kali kalah,

Real Madrid vs Real Valladolid

Minggu (2/4/23) - Pukul 21:15 WIB

Striker Real Madrid Karim Benzema (Twitter.com @realmadriden)

Peluang Real untuk mempertahankan gelar LaLiga musim ini menipis.

Kekalahan di kandang Barcelona 2 - 1 menjadi pemantik gap dengan raksasa menjadi 12 poin.

Namun kompetisi belum berakhir. Masih ada 12 pertandingan yang bisa dimaksimalkan Madrid untuk mengejar di akhir kompetisi.

Menjamu Real Valladolid pekan ini bisa menjadi peluang menuju tren positif pasukan Ancelotti.

Sejarah pertemuann kedua tim memihak pada Los Blancos, yang sukses menceploskan gol pada 44 pertandingan dari total 45 pertemuan, dengan total 113 gol.