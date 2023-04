PLN NP UP Gresik Sabet Green Building pada Perusahaan Pembangkit yang Baru Pertama di Indonesia

SURYA.co.id | SURABAYA - PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit Pembangkitan Gresik mendapatkan sertifikat Green Building peringkat GOLD dengan total nilai 77 dalam kategori Greenship Existing Building/Gedung Terbangun.

Penghargaan ini merupakan kali pertama di Indonesia, perusahaan pembangkitan mendapatkan sertifikat Green Building dengan peringkat emas.

"Capaian ini menjadikan Gedung Service Building PLN NP UP Gresik menjadi 1 dari 60 gedung di Indonesia yang mendapatkan predikat serupa," kata Ruly Firmansyah, Direktur Utama PLN Nusantara Power, Jumat (31/3/2023).

Pemanasan global dan masalah lingkungan menjadi alasan utama munculnya bangunan hijau di Indonesia.

Bangunan ekologis ini berkontribusi dalam memecahkan masalah lingkungan global, khususnya di Indonesia.

Nama bangunan hijau tidak bisa begitu saja dilekatkan pada sebuah bangunan.

Adalah Green Building Coouncil Indonesia GBCI) yang berwenang untuk melekatkan predikat tersebut kepada perusahaan sebagai bukti kontribusi perusahaan dalam mengatasi pemanasan global.

Ruly menambahkan, bahwa capaian ini merupakan salah satu kontribusi PLN NP dalam gerakan untuk bumi yang lebih hijau.

PLN NP memang berkomitmen untuk terus menjalankan bisnisnya yang berlandaskan pengelolaan lingkungan menuju lebih asri dan lebih hijau.

"PLN NP UP Gresik membuktikan komitmen kami dalam upaya memerangi pemanasan global. Di samping berbagai inovasi yang kami telurkan dalam bidang operasi, kami juga mendukung agar infrastruktur lainnya tetap hijau", jelas Ruly

Tolok ukur dalam penyematan green building dilakukan oleh GBC dengan menggunakan sistem penilaian yang disebut Greenship.

Penilaian ini terbagi dari enam kriteria, yaitu Water Conservation, Land Use Efficiency, Energy Efficiency and Conservation, Material Sources and Cycles, Air Quality and Indoor Comfort, dan Build Environment Management.

Semua kelas memiliki tolok ukur sendiri untuk dievaluasi.

Berbeda dengan di Jepang, penilaian untuk green building dinamai CASBEE (Comprehensive Assesment System for Built Environment Efficiency) dan di Inggris disebut dengan BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Method).

Hingga tahun 2022, hanya ada 60 gedung di Indonesia yang telah mendapatkan Green Building Certification atau memenuhi kriteria sebagai bangunan hijau dari Green Building Council Indonesia (GBCI).

Dari 60 gedung yang mendapat sertifikat Green Building, hanya 22 gedung yang mendapat peringkat platinum, 35 bangunan menerima peringkat emas dan tiga bangunan menerima peringkat perak.

Mendapatkan predikat yang mumpuni, Senior Manager UP Gresik, Sidik Wiyono menyampaikan rasa syukurnya.

"Upaya lain dalam memerangi pemanasan global akan terus kami genjot dan kami maksimalkan, disamping dengan tekad serta komitmen dari karyawan yang bertugas di UP Gresik yang telah terbukti membawa hasil membawa UP Gresik menjadi Green Building di Indonesia", tandas Sidik.