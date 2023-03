Biodata Rizky Ridho Bek Persebaya Surabaya yang Pamit usai Kontrak Berakhir, Merapat ke Persija?

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Rizky Ridho, bek Persebaya Surabaya yang pamit usai kontrak berakhir.

Rizky Ridho pamit kepada rekan setim usai kontraknya bersama Persebaya Surabaya berakhir, pada hari ini (31/3/2023).

Momen Rizky Ridho pamit sempat diabadikan oleh pihak Persebaya Surabaya, kemudian diunggah Instagram @officialpersebaya.

Dalam keterangan yang ditulis admin @officialpersebaya, Rizky Ridho berpamitan usai melakukan sesi latihan, Jumat (31/3/2023) sore, di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.

Pihak Persebaya Surabaya tak lupa mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi Rizky Ridho selama bergabung dengan skuad Aji Santoso itu.

"Terima kasih atas kebersamaannya selama ini Ridho".

Unggahan itu lantas mendapat beragam komentar. Tak sedikit pula warganet dan rekan sesama pemain sepak bola yang mendoakan agar karier Rizky Ridho kian cemerlang.

Seperti Leo Lelis, Brylian Aldama, Alta Ballah, dan Paulo Victors.

"Gak nyangka secepat itu perginya, semoga sukses selalu Ridho"

"Sukses terus"

"It was a pleasure to play with you Dho! Good luck always my brother"



Siapa sosok Rizky Ridho?

Rizky Ridho Ramadhani lahir di Surabaya, 24 Juni 2001.

Pesepakbola berusia 22 tahun ini mengisi posisi sebagai bek tengah.