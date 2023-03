Jadwal Liga Spanyol, 1 - 3 April, Klasemen - Top Skor, Siaran Langsung, Barcelona Menuju Juara

SURYA.co.id I Berikut informasi Liga Spanyol Laliga musim 2022/2023. Mulai jadwal matchday ke-27 (dari t0tal 38 laga dalam semusim), laga -laga sorotan, posisi klasemen dan top skor, serta jadwal siaran langsung dan Link Live Streaming.

Liga Spanyol matchday ke-27 akan dibuka duel Mallorca vs Osasuna yang akan berlangsung Jumat (31/2/2023) malam waktu setempat atau Sabtu (1/4/2023) dini hari pukul 02.00 WIB. Ini menjadi satu-satunya duel di hari pembuka matchday ke-27.

Esok harinya, Sabtu sore - Minggu dini hari, digelar empat pertandingan. Dimulai Sabtu pukul 19.00 WIB Girona vs Espanyol, lalu pukul 21:15 WIB Athletic Bilbao vs Getafe, pukul 23:30 WIB Cadiz vs Sevilla, dan pukul 02.00 WIB (Minggu dini hari) Elche vs Barcelona.

Selanjutnya di hari Minggu (2/4/2023), akan digelar pukul 19:00 WIB Celta Vigo vs Almeria, pukul 21:15 WIB Real Madrid vs Real Valladolid, dan pukul 23:30 WIB, Villarreal vs Real Sociedad.

Barcelona Unggul 12 Poin dari Real Madrid

Barcelona memimpin klasemen dengan keunggulan 12 poin dari Real Madrid.

Barcelona mengantongi 68 poin, sedang Real Madrid 56 poin. Jarak 12 poin diraih Barcelona memenangi duel El Clasico di Camp Nou pada matchday ke-26 dengan skor 2 - 1, Minggu (19/3/2023) lalu.

Gol Barcelona dicetak Sergio Roberto di menit 45 dan Franck Kessie menit 90+2. Sedang gol Real Madrid dihasil lewat aksi Marco Assensio di menit 81.

Sementara urutan ke-tiga, Atletico Madrid dengan poin 51 atau berjarak 17 poin dari Barcelona.

Barcelona juara Piala Super Spanyol 2023 mengalahkan Real Madrid 3 -1 di Riyadh Arab Saudi, 15 Januari 2023. (Bolasport)

Dengan kompetisi yang tinggal 12 pertandingan, kecil kemungkinan Real Madrid bisa menyamai apalagi menyalip di puncak klasemen.

Barcelona bahkan berpeluang besar mengunci gelar lebih awal di machday ke-33 atau paling lambat matchday ke-34.

Tropi Laliga 22/23 bisa mengantarkan Barcelona menuju trible winner musim 22/23.

Tropi pertama, Piala Super Spanyol telah diraih Barcelona dengan mengalahkan Real Madrid dalam final di Arab Saudi, 15 Januari lalu.

Satu tropi lagi, Piala Copa Del Rey berpotensi dipetik Barcelona, yang kini telah sampai babak semifinal dengan telah memenangi leg pertama atas Real Madrid.

Di semi final leg kedua, Barcelona akan menjadi tuan rumah, di Camp Nou, 6 April 2023 mendatang.

Satu pertandingan semifinal lainnya mempertemukan Athletico Bilbao vs Osasuna.

Dimana menonton Liga Spanyol