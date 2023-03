UPDATE Pembelian Tiket Konser Suga BTS, Situs Tiket.com Langsung Crash Beberapa Menit Dibuka

SURYA.CO.ID - Baru beberapa menit dibuka, situs pembelian tiket konser Suga BTS, Tiket.com, langsung crash diserbu ARMY.

Menurut pantauan Surya.co.id, beberapa ARMY langsung memberikan update di media sosial ketika mereka hendak mengakses situs pembelian tiket tersebut.

Saat Surya.co.id mencoba secara langsung pun mengalami hal serupa. Terdapat informasi yang mengatakan bahwa banyak permintaan mengakses halaman.

Artinya, dalam satu waktu, banyak penggemar yang memasuki situs Tiket.com dan membeli tiket konser Suga BTS.

Untuk diketahui, jadwal pembelian tiket konser Suga BTS hari ini adalah untuk penggemar yang telah memiliki ARMY membership, yang mana sebelumnya telah melakukan registrasi terlebih dahulu pada aplikasi Weverse.

Melansir situs Tiket.com, berikut infomasi lebih lengkapnya.

1. Jadwal pembelian tiket Konser Suga BTS

- Weverse ARMY Membership Presale, akan dilaksanakan pada hari Senin, 27 Maret 2023:

Pukul 10.00 - 22.00 WIB (untuk Show Day 1)

Pukul 12.00 - 22.00 WIB (untuk Show Day 2)

Pukul 14.00 - 22.00 WIB (untuk Show Day 3)

*Member wajib melakukan login pada aplikasi tiket.com untuk dapat mengikuti proses pembelian presale konser Suga BTS.

-General Sales, akan dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Maret 2023:

Pukul 10.00 WIB (untuk Show Day 1)

Pukul 12.00 WIB (untuk Show Day 2)

Pukul 14.00 WIB (untuk Show Day 3)

Bagi ARMY yang akan membeli tiket, perlu diperhatikan pada hari apa kalian ingin menonton konser Suga BTS.

2. Cara membeli tiket konser Suga BTS untuk yang memiliki membership

- Pastikan kamu sebelumnya telah registrasi di Weverse untuk mengikuti presale. Weverse Membership ID-mu adalah kode unik yang digunakan untuk mengikuti presale.

- Log in ke akun tiket.com dan pilih To Do.

- Pilih Event dan cari SUGA | Agust D TOUR IN JAKARTA.

- Pilih paket dengan label ARMY MEMBERSHIP yang hanya bisa dibeli jika kamu memiliki member code.

- Pastikan member code yang kamu isi di halaman “Detail Pesanan” sudah tepat, ya! Kami tidak bisa memproses pesanan jika kodemu salah.

- Setelah kode berhasil diverifikasi, masukkan jumlah tiket yang diinginkan. Pastikan untuk tidak memesan melebihi jumlah maksimum pembelian tiket.

- Lengkapi detail yang diperlukan pada form pemesanan.

- Lakukan pembayaran untuk selesaikan transaksimu.

- E-tiket akan dikirimkan ke email atau kamu bisa cek di halaman Your Orders.

3. Aturan vaksinasi

Mengikuti regulasi pemerintah, penonton usia 18 tahun ke atas wajib sudah menerima vaksin dosis ketiga/booster. Jika belum mendapatkan vaksin booster, maka diwajibkan membawa hasil tes antigen negatif 1x24 jam.