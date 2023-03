Jimin BTS Resmi Debut Solo Lewat Album 'FACE', Usung Genre Synthpop di Single 'Like Crazy'

SURYA.CO.ID - The wait is over! Jimin BTS akhirnya resmi debut solo lewat album "FACE" yang dirilis, Jumat (24/3/2023).

Setelah lama ditunggu, Jimin BTS akhirnya resmi merilis album "FACE" untuk menandai debutnya sebagai solois.

Mengusung genre synthpop, penggemar seakan diajak kembali ke nuansa musik di tahun 70 hingga 80-an lewat single "Like Crazy".

"Like Crazy" dirilis bersamaan dengan music video. Hingga berita ini ditulis, music video untuk single tersebut sudah ditonton sebanyak empat juta kali setelah dirilis selama enam jam.

Tak hanya genre, dalam music video "Like Crazy" juga kental dengan nuansa disco.

Dalam music video berdurasi 3 menit 45 detik itu, Jimin BTS tampak bersenang-senang dengan rekannya di lantai dansa.

Namun tak lama, Jimin BTS melihat sosok wanita yang seakan menarik perhatiannya.

Single "Like Crazy" berusaha mengekspresikan emosi saat seseorang melarikan diri dari kenyataan untuk melupakan kesedihan mereka.

Sejak dirilis, "Like Crazy" sudah menguasai beberapa tangga lagu Korea Selatan.

Di Bugs, misalnya. "Like Crazy" menempati posisi keenam. Di Melon Top 100, menempati posisi 10. Sementara di Genie, menempati posisi 28.

Single Set Me Free Pt. 2 Kuasai Chart iTunes di 111 Negara

Single "Set Me Free Pt. 2" yang termasuk dalam album "FACE" itu saat ini telah menguasai tangga lagu iTunes di 111 negara, setelah 10 jam dirilis.

Melansir Instagram @officialkvibes, single "Set Me Free Pt.2" awalnya menempati posisi satu di Eropa setelah dirilis.

Single tersebut kian mendapat posisi di hati penggemar hingga angka streaming untuk lagu tersebut pun meningkat.