Tari Dhamar Kurung SMP Muhammadiyah 7 Gresik Diapresiasi, Ikut Ramaikan Gelar Karya P5

SURYA.CO.ID, Gresik - Ada yang menarik dari perayaan Gelar Karya P5 SMP Muhammadiyah 7 Gresik. Beberapa siswa menampilkan Tari Dhamar Kurung, yang merupakan tarian khas Gresik.

SMP Muhammadiyah 7 Gresik menggelar acara Gelar Karya P5, untuk tahun ketiga pada periode 2022-2023.

Sebelumnya, SMP Muhammadiyah 7 Gresik juga melakukan gelaran kesenian seperti, Gelar Karya Pantomime pada Desember lalu. Sepmaju Fashion Day "The Stunning and Beautiful of Ecoprint", dan yang sekarang adalah Gelar Karya P5 bertajuk "Kebhinekaan Global".

Dalam Gelar Karya P5, yang dilaksanakan di lapangan Perguruan Muhammadiyah Cerme itu dibuka dengan suguhan lagu Anoman Obong oleh siswa-siswi yang tergabung dalam SEMI (Spemaju Ethnica Music Instrument). Kelompok ini merupakan bagian dari ekstrakurikuler Sinau Budaya bimbingan guru Seni Budaya SPEMAJUGRES, Syamsul Arifin.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al Quran, kemudian dilanjutkan sambutan-sambutan.

Tak hanya itu, Gelar Karya P5 juga mendapat apresiasi dari warga Gresik yang turut hadir dalam acara itu, setelah siswa-siswi menampilkan Tari Dhamar Kurung.

"Meski tarian ini tergolong baru karena baru muncul pertama kali di tahun 2013, namun apresiasi dari warga Gresik sangat tinggi, maka tidak heran setelah itu banyak siswa sekolah yang membawakan tarian ini," terang Syamsul Arifin.

Syamsul menambahkan, ditampilkannya tarian ini agar siswa dapat mengenal tokoh mbah Masmundari sebagai seniman senior dan karyanya yang sekarang menjadi icon Gresik.

"Selain dapat mengembangkan bakat menarinya, nantinya siswa juga akan tambah semangat melestarikan kesenian di Gresik. Syukur kalau satu atau beberapa diantaranya menjadi seniman besar, kelak," jelasnya.

Gelar karya P5 ini juga ditangani langsung oleh siswa-siswi Spemaju sebagai panitia dan masing-masing bidang dalam kepanitiaan dibimbing oleh guru pendamping, hal ini diharapkan untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab anak-anak.

Sementara itu, koordinator kegiatan Gelar Karya P5, Setyo Hadi, mengatakan bahwa diadakannya event ini karena memang merupakan program sekolah yang harus dilakukan sesuai target kurikulum yang ingin dicapai.

"Target kurikulum yang kami maksud adalah melaksanakan Projek 5 untuk kelas 7 dalam fakta pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, yaitu untuk memberikan bekal skill untuk siswa siswi SMP Muhammadiyah 7 Cerme di dalam mengelola sebuah kegiatan," imbuhnya.