RM BTS Beri Bocoran Versi Lain Single 'My Universe', ARMY: Ada Perbedaan tapi Cintanya Tetap Sama

Bocoran RM BTS untuk versi terbaru single 'My Universe'.

SURYA.CO.ID - Secara mengejutkan, RM BTS memberikan bocoran pada penggemar soal versi lain dari single "My Universe", yang merupakan lagu kolaborasi dengan Coldplay.

RM BTS memberikan bocoran itu melalui Instagram story yang diunggah, Senin (20/1/3/2023) kemarin.

Dalam unggahan itu, RM BTS hanya menunjukkan foto tulisan tangannya pada sebuah papan tulis.

Bukan sembarang tulisan, itu merupakan lirik yang ditulis RM BTS untuk single "My Universe" versi demo.

Memang tak seluruh tulisan terlihat. Namun, melansir Instagram @7bts.updates2, beberapa tulisan Korea yang bisa diartikan, sebagai berikut:

"Kegelapan dulu lebih nyaman bagiku

Di dalam bayangan yang tumbuh lebih panjang

Mungkin aku bermimpi panjang

[memotong] mimpi menjagamu di mataku

[memotong] mimpi di mana aku terbang dan menjangkau mu

[bagian lain sepertinya banyak terpotong sehingga tidak bisa memahaminya]"

Meski berbeda dengan versi yang sekarang, namun beberapa lirik yang ditulis RM BTS, tampaknya tetap digunakan.

Curhat RM BTS soal Kegiatan yang Dia Kerjakan

Lama tak menyapa penggemar, RM BTS diketahui mampir sebentar untuk memberikan informasi mengenai dirinya melalui aplikasi Weverse, Sabtu (18/3/2023).

Melalui aplikasi Weverse, RM BTS mengaku merindukan penggemar.

Dia juga membahas mengenai debut terbaru Jimin yang dirilis pada, Jumat (17/3/2023) lalu.

Tak lupa, RM BTS juga mengingatkan penggemar untuk menjaga kesehatan mereka.

"Halo semuanya.. aku merindukan kalian jadi aku menulis tanpa terlalu banyak berpikir. Jyahman (jimin)-sshi kamu sudah bekerja keras.. akhirnya dirilis juga, selamat. Aku juga akan terbakar sampai di mana kekuatan ku akan mencapai .. dan masuk

Ini Fire Friday jadi semuanya

Tetaplah sehat.. dan baik-baik saja..

Jaga kesehatan kalian

Besok aku akan.. pastikan untuk.. berolahraga…

ahja ahja fighting

Namjoon fighting, ARMY fighting

ARMY is the best !!"