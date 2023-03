KOMPAK! RM BTS hingga Jennie BLACKPINK Hadiri Konser Harry Styles di Korea Selatan

SURYA.CO.ID - Beberapa idol Korea Selatan diketahui sedang menghabiskan waktu dengan menonton konser solo dari Harry Styles yang digelar di KSPO Dome, Senin (20/3/2023).

Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story beberapa artis yang hadir untuk menonton konser tersebut.

Seperti dilansir Surya.co.id, beberapa artis yang terpantau sedang menonton konser Harry Styles di Korea Selatan yakni, RM Suga, V, dan Jungkook BTS. Ada pula Rose dan Jennie BLACKPINK, serta aktor Park Hyungsik.

Meski begitu, belum diketahui apakah idol dan aktor tersebut berada di bangku yang berdekatan atau tidak.

Kabar mengenai beberapa anggota BTS yang menonton konser Harry Styles di Korea Selatan, juga diunggah dalam akun fanbase @7bts.updates2.

Berikut beberapa fancam yang menunjukkan keberadaan idol tersebut.

Sebelumnya, RM BTS juga mengunggah story di Instagramnya dengan foto banner untuk menonton konser Harry Styles.

RM BTS Sedang Kerjakan Musik Baru?

Lama tak menyapa penggemar, RM BTS diketahui mampir sebentar untuk memberikan informasi mengenai dirinya melalui aplikasi Weverse, Sabtu (18/3/2023).

Melalui aplikasi Weverse, RM BTS mengaku merindukan penggemar.

Dia juga membahas mengenai debut terbaru Jimin yang dirilis pada, Jumat (17/3/2023) lalu.

Tak lupa, RM BTS juga mengingatkan penggemar untuk menjaga kesehatan mereka.

"Halo semuanya.. aku merindukan kalian jadi aku menulis tanpa terlalu banyak berpikir. Jyahman (jimin)-sshi kamu sudah bekerja keras.. akhirnya dirilis juga, selamat. Aku juga akan terbakar sampai di mana kekuatan ku akan mencapai .. dan masuk

Ini Fire Friday jadi semuanya

Tetaplah sehat.. dan baik-baik saja..

Jaga kesehatan kalian

Besok aku akan.. pastikan untuk.. berolahraga…

ahja ahja fighting

Namjoon fighting, ARMY fighting

ARMY is the best !!"

Meski tak menjelaskan secara gamblang apa yang dia kerjakan saat ini, tampaknya RM BTS memberi bocoran bahwa saat ini dia sedang mengerjakan musik terbarunya.

"Seperti yang diharapkan, aku paling bahagia saat bermusik!

Semuanya, berbahagialah dengan cara kalian masing-masing Mengikuti arus kesadaran.. maaf maaf aku mencintai kalian," tulisnya.

RM BTS mungkin merasa bahwa apa yang dia katakan agak tidak terarah. Sehingga dia memberikan klarifikasi bahwa idol kelahiran 1994 itu tidak sedang mabuk.

"Ah, aku tidak mabuk. Aku seperti ini karena aku lelah hehehe dan telingakku sakit," terangnya.

