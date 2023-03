TERUNGKAP Cara Kerja Chat GPT Mampu Jawab Semua Pertanyaan dan Mengerti Berbagai Bahasa

SURYA.co.id - Inilah penjelasan tentang cara kerja Chat GPT yang mampu menjawab pertanyaan menggunakan berbagai bahasa.

Sekadar diketahui, Chat GPT merupakan situs yang bisa menjawab segala pertanyaan anda menggunakan kecerdasan buatan.

Meski dasarnya adalah bahasa Inggris, tapi anda juga bisa memasukkan pertanyaan dalam bahasa Indonesia.

Jawabannya pun tentu akan muncul dengan Bahasa Indonesia pula.

Chat GPT bahkan juga bisa mengerti bahasa-bahasa negara lain.

Baru-baru ini terungkap Chat GPT ternyata menggunakan ribuan kartu grafis (GPU) agar bisa bekerja.

ChatGPT mengandalkan suatu infrastruktur atau mesin kecerdasan buatan (AI) milik Microsoft, yaitu Azure, yang ditopang puluhan hingga ribuan unit pengolah grafis (GPU) bikinan Nvidia.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Penjelasan Cara Kerja ChatGPT, Pakai Ribuan GPU Nvidia'.

Seperti diketahui, OpenAI merupakan mitra kerja sama Microsoft sejak 2019 lalu.

Kerja sama antara kedua perusahaan ini diperpanjang pada Februari 2023 kemarin via investasi senilai 10 miliar dolar AS (sekitar Rp 151 triliun).

Dengan kerja sama ini, tak aneh apabila OpenAI bisa menggunakan infrastruktur Microsoft Azure untuk menjalankan ChatGPT.

Nah, dalam sebuah postingan blog, Microsoft menjelaskan bagaimana sebenarnya ChatGPT berjalan di atas puluhan hingga ribuan GPU Nvidia, yaitu dengan model GPU AI Nvidia A100 atau H100, yang saling terhubung di jaringan Microsoft Azure.

Microsoft Head of Product for Azure High-Performance Computing and AI, Nidhi Chappel menjelaskan bahwa infrastruktur Azure dipakai OpenAI untuk melatih model AI ChatGPT supaya bisa merespons banyak hal.

Dalam prosesnya, beban kerja ChatGPT, terutama setelah menerima jawaban atau kueri pengguna, akan diproses secara merata ke puluhan hingga ribuan GPU Nvidia, yang ada di dalam infrastruktur Azure.