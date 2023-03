Liga Inggris dan Piala FA, SCTV Dini Hari Ini: Nottingham vs Newcastle, Besok Chelsea vs Everton

SURYA.co.id I Liga Primer Inggris 2022/2023 matchday ke-28 pekan ini digelar bersamaan dengan Babak Perempat Final Piala FA, Sabtu - Minggu (18-19/3/23).

Jadwal Liga Inggris dimulai lebih dulu, malam dini hari ini, Sabtu (18/3/2023) pukul 03.00 WIB.

Mempertemukan Nottingham Forest vs Newcastle United.

Duel Nottingham Forest vs Newcastle bisa disaksikan LIVE SCTV.

Sabtu Malam: Chelsea vs Everton

Selanjutnya Sabtu Malam - Minggu dini hari akan digelar empat pertandingan.

Terdiri, Aston Villa vs AFC Bournemouth, Brentford vs Leicester City, Southampton vs Tottenham Hotspur, dan Wolverhampton Wanderers vs Leeds United

Satu laga, Liverpool vs Fulham ditunda, lantaran Fulham akan memainkan laga perempat final Piala FA.

Lepas tengah malam, Minggu (19/3/23) pukul 00.30 akan berlangsung duel seru Chelsea vs Everton.

Duel Chelsea vs Everton disiarkan LIVE SCTV.

Mykhailo Mudryk bintang Chelsea dari Ukraina berbandrol Rp 1,6 Triliun (Planet Sport)

Chelsea telah menemukan momen kebangkitannya, dengan memetik tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan atas Borussia Dortmun 2 - 0 di Stamford Bridge yang mengantarkannya lolos ke perempat final Liga Champions 22/23.

Kemenangan ketiga diraih Chelsea di matchday ke-27 pekan lalu, di markas Leicester dengan skor meyakinkan 3 - 1.

Chelsea mencetak gol pertama melalui Chiwell di menit 11 memanfaatkan umpan Koulibally.

Skor kemudian disamakan tuan rumah 1 - 1 lewat gol P Daka menit 39.

Chelsea kembali unggul di menit akhir babak pertama lewat aksi Kai Havertz yang memanfaatkan umpan Enzo Fernandez menit ke 45+2.

Pesta kemenangan Chelsea ditutup Kovacic yang mencetak gol menit 78 hasil kerjasama dengan Mykhailo Mudryk.

.

Sebelum itu, Chelsea menang 1 - 0 atas Leeds United di Liga Inggris, 4 Maret lalu, yang merupakan titik balik hasil buruk sejak Januari.

Tiga kemenangan beruntun Chelsea menjadi tanda, pelatih Graham Potter telah menemukan racikan idealnya untuk para pemain bintang hasil belanja besar-besaran di bulan Januari.