Jimin BTS Rilis Teaser 'Set Me Free Pt.2' B-Side untuk Album FACE, Sinyal Comeback Makin Dekat

SURYA.CO.ID - Jimin BTS diketahui baru saja merilis teaser untuk b-side track dalam album FACE, "Set Me Free Pt.2", Selasa (14/3/2023) malam.

Dalam teaser yang diunggah dalam kanal Youtube HYBE Labels itu, Jimin BTS menari dengan beberapa dancer.

"Set Me Free Pt.2" juga berbeda seperti yang ada pada album Suga BTS. Pada album milik Jimin, lagu memiliki tempo yang sangat cepat dan power yang cukup kuat.

Hal itu juga diwakilkan dalam dance yang dibawakan Jimin dalam teaser tersebut.

Untuk diketahui, "Set Me Free Pt.2" menjadi b-side dalam album FACE, yang bakal dirilis pada, Jumat (17/3/2023) mendatang.

Melansir Kompas, album FACE akan berisi enam lagu yang mana Jimin juga ikut andil dalam penulisan lirik.

Lagu-lagu itu adalah "Face-off", "Interlude: Dive", "Like Crazy" (lagu utama), "Alone", "Set Me Free Pt. 2" (lagu prarilis), dan "Like Crazy" versi Bahasa Inggris. Jimin terlibat dalam pembuatan lagu-lagu tersebut kecuali track kedua, "Interlude: Dive".

Album itu juga melibatkan nama-nama kondang dan tidak asing bagi penggemar BTS atau ARMY.

Salah satunya adalah leader BTS, RM.

Selain itu ada produser BigHit Music Pdogg, juga Supreme Boi, dan GHSTLOOP.

Lagu utama, "Like Crazy" menghadirkan BLVSH dan Chris James yang pernah bekerja bareng BTS di lagu "Life Goes On" dari album BE.

Album FACE akan dirilis pada Jumat, 24 Maret 2023 pukul 13.00 waktu Korea Selatan.

Sebelumnya, Jimin BTS akan meluncurkan lagu prarilis bertajuk "Set Me Free Pt. 2" pada Jumat, 17 Maret 2023 pukul 13.00 waktu Korea.

FACE mengisahkan tentang Jimin yang menghadapi dirinya secara langsung ketika ia bersiap untuk langkah selanjutnya sebagai artis solo.