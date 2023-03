DERETAN Artis Korea yang pernah jadi pengikut aliran JMS, viral setelah diangkat dokumenter Netflix. 

SURYA.CO.ID - Berikut ini deretan artis Korea Selatan yang diduga menjadi pengikut aliran JMS, yang saat ini sedang viral di media sosial setelah diangkat dokumenter Netflix.

Aliran JMS mendadak menjadi perhatian dari orang seluruh dunia, setelah dirilis di Netflix menjadi series dokumenter.

Untuk diketahui, aliran JMS turut diceritakan dalam doku-series berjudul "In The Name of God" di Netflix pada awal Maret 2023 lalu.

Setelah terbongkar, publik kemudian menemukan bukti mengenai keterlibatan beberapa artis Korea Selatan dalam aliran JMS itu.

Sebelumnya, Kyoungyoon DKZ diduga menjadi salah satu pengikut aliran JMS.

Kali ini, giliran aktor Kang Jiseop, diduga ikut bergabung dengan aliran sesat itu.

Melansir Instagram @panncafe, agensi Kang Jiseop memberikan klarifikasi mengenai hal itu. Rupanya, agensi Kang Jiseop membenarkan bahwa sang artis memang sempat terlibat dengan aliran tersebut.

"Kami melakukan panggilan telepon langsung dengan aktor Kang Jiseop, dan dia mengatakan bahwa memang benar dia pernah menghadiri gereja JMS di masa lalu. Dia berkata dia pernah bergabung tetapi sekarang dia tidak ada hubungannya dengan agama itu lagi," terang perwakilan agensi Kang Jiseop.

"Kang Jiseop mengatakan bahwa dia sendiri terkejut ketika melihat dokumenter itu dirilis di Netflix. Dia sudah pergi dari aliran itu di masa lalu karena merasa ada yang aneh, tetapi dia tidak berpikir bahwa aliran itu akan seperti ini," lanjutnya.

Selain itu, Kang Jiseop secara pribadi mengatakan pada media Yonhap News, bahwa dia tergabung dengan JMS, saat masih mahasiswa, sekitar 1999 hingga 2000.

“Ketika aku masih mahasiswa pada tahun 1999 atau 2000, aku sedang berjalan di jalan dan (orang yang percaya JMS) mendekatiku menanyakan apakah aku mau belajar Alkitab. Saat itu aku mengikuti dengan hati yang murni untuk belajar Alkitab, dan aku mengetahui bahwa itu terlihat seperti gereja yang normal", kenangnya.

Bahkan, Kangh Jiseop mengaku sangat terkejut ketika dokumenter tersebut ditayangkan.

"Aku hanya akan beribadah di akhir pekan, dan aku tidak pernah melakukan hal lain. Aku juga sangat terkejut ketika melihat dokumenter di Netflix tersebut. Aku tidak membicarakan hal ini selama ini dan orang tidak berpikir itu palsu karena skala mereka yang besar. Sebagai korban juga, aku sangat bersimpati dengan berharap tidak akan ada lagi rasa sakit karena mereka. Selain itu, jika kemampuan kecilku dapat menghibur para korban lain, aku akan melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan," tutupnya.

Kyoungyoon DKZ Akui Pernah Gabung Aliran JMS

Kali ini Kyoungyoon DKZ sudah memberikan klarifikasi mengenai keterlibatannya dengan aliran JMS.

Itu dilakukan Kyoungyoon DKZ saat melakukan wawancara dengan Dispatch.

Masih melansir Instagram @panncafe, Kyoungyoon DKZ membenarkan bahwa dirinya pernah bergabung dengan aliran JMS.

"Ya. JMS… yang itu. Itu sejak aku lahir. Aku pergi ke sana sambil memegang tangan ibuku. Aku senang mengetahui apa kebenarannya sekarang, bahkan pada saat ini. Tapi orang tuaku khawatir. Ibuku khususnya, dirinya percaya pada gereja, menghadiri selama lebih dari 20 tahun… Aku berharap dia akan mampu mengatasinya," terang Kyoungyoon DKZ.

