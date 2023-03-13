Lirik Lagu Ramadhanu Tajalla Lengkap Arab dan Terjemahan

Berikut lirik lagu Ramadhanu Tajalla Wabtasama yang artinya Ramadhan telah tampak dan tersenyum.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Ramadhanu Tajalla Lengkap Arab dan Terjemahan
Pexels/Ahmed Aqtai
Ilustrasi lagu Ramadhan 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Ramadhanu Tajalla Wabtasama yang artinya Ramadhan telah tampak dan tersenyum.

Lirik Lagu Ramadhanu Tajalla bermakna keistimewaan Bulan Ramadhan yang hanya datang satu kali dalam 12 bulan.

Setiap lirik Lagu Ramadhanu Tajalla menjadi pengingat bagi umat Muslim untuk  menyambutnya dengan suka cita, karena bulan Ramadhan adalah bulan peruh berkah dan kebaikan.

Adapun liriknya lengkap Arab, larin dan terjemahan sebagai berikut:

رَمَضَانُ تَجَلَّى وَابْتَسَمَ -  طُوْبَى لِلْعَبْدِ اِذَا اغْتَنَمَ
اَرْضَى مَوْلَاهُ بِمَا الْتَزَمَ -  طُوْبَى لِلنَّفْسِ بِتَقْوَاهَا

Ramadhanu tajalla wabtasama - thuba lil 'abdi idzaghtanama
Ardho maulaahu bimal tazama - tuuba linnafsi bitaghwaaha


رَمَضَانُ زَمَانُ الْبَرَكَاتِ - رَمَضَانُ زَمَانُ الْحَسَنَاتِ
رَمَضَانُ مَجَالُ الصَّلَوَاتِ -  تَسْمُولِلنَّفْسِ بِمَوْلاَهَا

Ramadhonu zamaanul barakaati - ramadhonu zamaanul hasanaati
Ramadhonu majaalus shalawaati - tasmu linnafsi bi maulaaha


رَمَضَانُ طَهُوْرُ الْأَرْوَاحِ -  رَمَضَانُ زَمَانُ الْأَفْرَاحِ
رَمَضَانُ مَنَارُ اْلاِصْلَاحِ -  بِدُنْيَا النَّاسِ وَاُخْرَاهَا

Ramadhoonu thohuurul arwaahi - ramadhoonu zamaanul afroohi
Ramadhoonu manaarul ishlaahi  bidunyan naasi wa ukhrooha


رَمَضَانُ يُكَفّْرُ مَافَرَطَ -  مِنْ خَطَإِ النَّاسِ وَمَااخْتَلَطَ
فَعَسَى مِنْ عَفْوِاللهِ عَطَا  -  لِقُلُوْبِ الْاُمَةِ يَرْعَاهَا

Ramadhoonu yukaffiru maa faratho - min khata-in naasi wa makhtalatho
Fa'asa min 'afwillah 'atho - li qulubil umati yar'aaha

Terjemahan

رَمَضَانُ تَجَلَّى وَابْتَسَمَ -  طُوْبَى لِلْعَبْدِ اِذَا اغْتَنَمَ
اَرْضَى مَوْلَاهُ بِمَا الْتَزَمَ -  طُوْبَى لِلنَّفْسِ بِتَقْوَاهَا

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