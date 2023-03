J-Hope Bersama BTS dan PSY Masuk Dalam Chart Big Top 40 UK, Rekor Tertinggi Solois Korea Selatan

SURYA.CO.ID - J-Hope tercatat sebagai solois Korea Selatan yang berhasil debut dalam chart Big Top 40 UK.

Tak sendiri, dalam chart Big Top 40 UK itu, J-Hope sejajar dengan BTS dan PSY, yang juga masuk dalam tangga musik tersebut.

Melansir Instagram @officialkvibes, prestasi ini diperoleh J-Hope lewat singlenya yang berjudul "on the street" dan berkolaborasi dengan J.Cole.

Single "on the street" telah debut dalam chart musik UK dan menduduki posisi lima besar di Big Top 40 chart.

Ini menjadikan J-Hope sebagai solosi pertama Korea Selatan yang debut di Top 10 sejak "Gangnam Style" milik PSY.

J-Hope sekarang juga memegang rekor charting tertinggi oleh solois kpop dan artis korea ke-3 dengan charting tertinggi di UK Official Big Top 40 chart.

Berikut daftar artis serta lagu yang bertengger di Big Top 40 UK:

1.Gangnam Style - 1

2.on the street - 5 (new)

3.Gentlemen - 12

4.Left And Right - 23

5.Yours - 24

4.More - 26

5.Christmas Tree - 26

6.Dreamers - 26

7.Rush Hour - 27

8.The Astronaut - 29

Artis korea dengan debut tertinggi di UK Big Top 40 dalam sejarah :

1.Psy Gangnam Style - 1

2.BTS Dynamite - 1

3.BTS Butter - 1

4.BTS Coldplay My Universe - 4

5.j-hope on the street - 5 (new)

J-Hope juga bertahan di posisi 1 Worldwide iTunes Song Chart selama tiga hari berturut-turut.

Tak hanya itu, mixtape J-Hope "Hope World" yang dirilis tahun 2018 lalu, kini telah melampaui total 500 juta streaming di Spotify dan tetap sebagai album debut yang paling banyak di streaming oleh solois Korea.

Sementara itu, sejak dirilis pada Jumat (3/3/2023) lalu, single bertajuk "on the street" itu sudah berada di puncak pertama iTunes di 80 negara.

80 Negara yang dimaksud termasuk, Kanada, Italia, dan Swedia.