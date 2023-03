Menteri BUMN Erick Thohir Setelah dapat Gelar Dr HC: Janji Terus Mengabdi Pada Bangsa dan Negara

SURYA.CO.ID, MALANG - Menteri BUMN Erick Thohir BA MBA memperoleh penganugerahan gelar Dr HC (Honoris Causa) dari Universitas Brawijaya (UB), di bidang manajemen strategis, Jumat (3/3/2023).

Banyak pejabat BUMN datang ke acara itu, termasuk Menko Polkam Mahfud MD dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyo.

Banyak papan ucapan dipasang di UB dari perusahaan BUMN, termasuk Presiden Joko Widodo serta dari para menteri kolega Erick Thohir.

Usai pengukuhan, Erick Thohir pada wartawan menyampaikan jika manajemen strategis juga penting.

"Karena kami melihat persaingan ke depan perlu strategi. Dan strategi harus jadi operasi yang konkret," kata Erick.

Dikatakan, dengan melihat situasi dunia sekarang, penting sekali punya strategi sebagai bangsa untuk menghadapi globalisasi dan perubahan saat ini.

Ditanya SURYA.CO.ID tentang arti gelar ini, Erick mengatakan, bahwa itu menjadi sebuah hal yang mendorongnya untuk terus mengabdi pada bangsa dan negara.

"Saya yang selama ini lebih banyak ke dunia usaha, olahraga dan media. Sebagai pejabat publik tentu punya dorongan sendiri setelah ini. Maka kebijakan-kebijakan yang dibuat harus menguntingkan buat bangsa dan negara," ujar Erick.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB, Dr Abdul Ghofar menyampaikan proses penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa telah melalui tahapan akademik yang ketat dan berjenjang selama 1,5 tahun.

Dikatakannya, Erick memiliki pemikiran yang out of the box dan melintasi berbagai disiplin ilmu.

"Pak Erick bagi kami adalah figur perubahan transformasi yang bergerak terus dalam berbagai keadaan meskipun sulit sekali pun," ujar Ghofar.

Erick Thohir dalam pidato pengukuhannya mengatakan, Menteri BUMN menetapkan standar tinggi pada setiap organisasi yang ia kelola.

Dikatakan, eternitas transformasi BUMN harus menjadikan organisasi-organisasi yang ia pimpin sebagai organisasi juara. Ia teringat dengan buku teks yang ditulis Guru besar Harvard, Profesor Rosabeth Moss Kanter tentang mengajari gajah menari saat ia kuliah MBA di Amerika Serikat (AS).

"Pertanyaannya, bagaimana kita mengajari gajah-gajah BUMN kita, mulai dari Pertamina, PLN, PTPN, MIND ID, Telkom, dan yang lainnya untuk menari. Tidak sekadar menari, tapi beyond tarian," paparnya.

Di mana tarian yang lincah, indah dan bertenaga di dalam persaingan ekonomi global.

Ia membawakan orasi ilmiahnya bertajuk "Eternitas Transformasi BUMN: Strategi Terobosan untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Baru".

Bagi Erick, hal ini adalah tantangan manajemen strategis yang berbeda yang tidak banyak ditemui pada buku-buku teks manajemen strategis.

Ia sejak awal telah mengidentifikasi setidaknya ada tiga masalah utama yakni organisasi kementerian yang cenderung birokratis, organisasi BUMN terlalu besar dan tidak fokus, serta tidak adanya satu nilai yang mengikat.

Misinya adalah memiliki BUMN yang menari dengan lincah, indah dan bertenaga.