Stan Inacraft Kota Kediri Tampilkan Kerajinan Kayu dan Pecut Samandiman

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Berbagai produk kerajinan dari Kota Kediri dipamerkan pada The Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

Inacraft merupakan pameran handicraft terbesar dan terlengkap di tanah air digelar oleh Association of Exporters and Producers of Indonesian Handicraft (ASEPHI) yang berlangsung mulai 1 - 5 Maret mendatang.

Pada booth Kota Kediri di Inacraft tahun ini menampilkan kerajinan berbahan kayu.

"Tahun ini ada pendatang baru di booth Kota Kediri yakni produk kerajinan berbahan kayu. Produknya bermacam-macam mulai dari tumbler, frame kacamata hingga jam. Tentu ini unik sekali," ungkap Ketua Dekranasda Kota Kediri Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar yang hadir dalam Inacraft, Kamis (2/3/2023).

Bunda Fey sapaan akrab istri Wali Kota Kediri menuturkan, masuknya produk kerajinan berbahan kayu memberi warna tersendiri.

Apalagi kerajinan kriya di Kota Kediri tidak sebanyak kerajinan kain. Hasil dari kerajinan kayu ternyata bagus.

"Terus terang produk kriya kita masih kurang. Kalau tenun dan batik ini kan memang sudah eksis. Ternyata Kota Kediri punya dan semoga bisa terus berkembang," ungkapnya.

Dijelaskan, mengikuti pameran Inacraft menjadi kesempatan bagi para perajin untuk memperluas pasar.

Sehingga produk-produk dari Kota Kediri semakin dikenal dan industri kerajinan yang ada menjadi besar.

Mengikuti pameran menjadi salah satu upaya Dekranasda Kota Kediri untuk membuat produk-produk unggulan Kota Kediri semakin eksis.

Selain pameran, Dekranasda juga memfasilitasi pemasaran secara offline maupun online.

"Kita juga ajarkan develop produk kepada teman-teman perajin. Harapannya market mereka semakin luas dan produk-produk Kota Kediri semakin banyak dilirik," harapnya.

Selain kerajinan berbahan kayu, ada produk lain yang dipamerkan seperti tenun ikat Kota Kediri mulai dari kain, sarung goyor, syal dan produk turunannya.

Kemudian batik tulis Dermo yang menyajikan beragam motif khas Kota Kediri, seperti motif Dewi Kilisuci, Turangga Langen Beksa, Panjalu Jayati, Kaprawiran Jatayu, Panji, Tirta Kamandanu, dan destinasi di Kota Kediri.

Setiap motif memiliki filosofinya, seperti motif Tirta Kamandanu merupakan petilasan kerajaan Kediri berupa sumber mata air yang masih terjaga dengan baik sebagai sumber kehidupan bagi manusia.

Filosofi penggambaran motifnya apabila kita dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup akan menjadikan keselarasan kehidupan yang harmoni bagai taman indah penuh bunga sedap dipandang dan menenangkan jiwa.

Adapula tas kombinasi kulit dan tenun yang telah dipasarkan nasional.

Terakhir ada Pecut Samandiman khas Kota Kediri yang sudah diekspor ke Amerika.

