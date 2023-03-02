Lirik Sholawat
Arti Ya Sayyidi Ya Rasulallah Lengkap Teks Arab dan Latin
Disebut-sebut sebagai Lirik Sholawat, Ya Sayyidi Ya Rasulallah sebenarnya adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Disebut-sebut sebagai Lirik Sholawat, Ya Sayyidi Ya Rasulallah sebenarnya adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad.
Liriknya Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man Lahul Jahu Indallah, seringkali dilantunkan umat Muslim Nusantara ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Keseluruhan lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah memiliki arti permohonan agar mendapatkan syafa'at petunjuk dari Rasulullah SAW.
Berikut Lirik dan artinya lengkap:
يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh
يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh
اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk
لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh
يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ
هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn
يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf
مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ
Ma’âdinas-shidqi was-sirri
نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ
Naadil muhaajir shofiyyallah
ذَاكَ ابْنُ عِيْسَى أَبَا السَّادَاتْ
dzaakabnu ‘iisa abassaadaat
Qasidah
Ya Sayyidi Ya Rasulullah
Lirik Sholawat
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Arti Ya Sayyidi Ya Rasulallah
|Sholawat Busyro Lengkap Bacaan Arab, Latin dan Terjemahan
|Sholawat Nariyah Bacaan Arab, Latin Lengkap Terjemahan dan Keutamaan
|Lirik Sholawat Mughrom: Arab, Latin Lengkap Terjemahan
|Lirik Sholawat Asyghil Arab, Latin Lengkap Terjemahan
|Lirik Sholawat Busyro Muhammadin Shohibil Busyro: Arab, Latin dan Terjemahan