Arti Ya Sayyidi Ya Rasulallah Lengkap Teks Arab dan Latin

Ilustrasi - Arti Ya Sayyidi Ya Rasulallah

SURYA.CO.ID - Disebut-sebut sebagai Lirik Sholawat, Ya Sayyidi Ya Rasulallah sebenarnya adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad.

Liriknya Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man Lahul Jahu Indallah, seringkali dilantunkan umat Muslim Nusantara ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Keseluruhan lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah memiliki arti permohonan agar mendapatkan syafa'at petunjuk dari Rasulullah SAW.

Berikut Lirik dan artinya lengkap:

يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله

Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh

يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ

Yâ man lahul jâhu ‘indallâh

اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك

Innal musî-îna qod jâ-ûk

لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله

Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh

يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا

Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ

هَيابِغَارَه اِلَينَاالان

Hayyâ bighôroh ilainâl ãn

يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب

Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf

مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ

Ma’âdinas-shidqi was-sirri

نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ

Naadil muhaajir shofiyyallah

ذَاكَ ابْنُ عِيْسَى أَبَا السَّادَاتْ

dzaakabnu ‘iisa abassaadaat