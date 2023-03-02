Lirik Sholawat

Arti Ya Sayyidi Ya Rasulallah Lengkap Teks Arab dan Latin

Disebut-sebut sebagai Lirik Sholawat, Ya Sayyidi Ya Rasulallah sebenarnya adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Arti Ya Sayyidi Ya Rasulallah 

SURYA.CO.ID - Disebut-sebut sebagai Lirik Sholawat, Ya Sayyidi Ya Rasulallah sebenarnya adalah qasidah yang disusun oleh Imam Al-Hadad.

Liriknya Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man Lahul Jahu Indallah, seringkali dilantunkan umat Muslim Nusantara ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Keseluruhan lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah memiliki arti permohonan agar mendapatkan syafa'at petunjuk dari Rasulullah SAW.

Berikut Lirik dan artinya lengkap:

يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله 
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh

يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ 
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh

اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk

لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh

يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ

هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn

يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf

مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ 
Ma’âdinas-shidqi was-sirri

نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ
Naadil muhaajir shofiyyallah

ذَاكَ ابْنُ عِيْسَى أَبَا السَّادَاتْ
dzaakabnu ‘iisa abassaadaat

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Qasidah
Ya Sayyidi Ya Rasulullah
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Arti Ya Sayyidi Ya Rasulallah

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