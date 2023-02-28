Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Mughrom: Arab, Latin Lengkap Terjemahan
Berikut Sholawat Mughrom dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi religi asal Indonesia seperti Ai Khodijah, Veve Zulfikar lainnya.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Sholawat Mughrom adalah salah satu lagu sholawat yang tengah populer, liriknya Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom dan jamalak Jamalak Ma Fits Nain.
Menurut artinya, makna lirik Mughrom adalah ungkapan pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Sholawat Mughrom dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi religi asal Indonesia seperti Ai Khodijah, Veve Zulfikar lainnya.
Berikut bacaan atau liriknya lengkap dalam Bahasa Arab, latin dan terjemahan:
Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
Lirik Sholawat
Sholawat Mughrom
Lirik Sholawat Mughrom
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