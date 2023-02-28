Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mughrom: Arab, Latin Lengkap Terjemahan

Berikut Sholawat Mughrom dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi religi asal Indonesia seperti Ai Khodijah, Veve Zulfikar lainnya.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Surya.co.id
Lirik Sholawat Mughrom 

SURYA.CO.ID - Sholawat Mughrom adalah salah satu lagu sholawat yang tengah populer, liriknya Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom dan jamalak Jamalak Ma Fits Nain.

Menurut artinya, makna lirik Mughrom adalah ungkapan pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Sholawat Mughrom dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi religi asal Indonesia seperti Ai Khodijah, Veve Zulfikar lainnya.

Berikut bacaan atau liriknya lengkap dalam Bahasa Arab, latin dan terjemahan:

Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

 

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

 

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain

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Lirik Sholawat Mughrom
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