BIODATA Alfredo yang Pulang di Spektakuler Show 4 Indonesian Idol 2023: Peserta Paling Enerjik

SURYA.CO.ID - Biodata Alfredo Fernando menjadi sorotan lagi setelah dirinya tereliminasi di Spektakuler Show 4 Indonesian Idol 2023, Senin (27/2/2023).

Diketahui, Alfredo menjadi peserta yang mendapat vote terendah pada Spektakuler Show 4.

Ia pun harus mengubur mimpinya sebagai Juara Indonesian Idol 2023.

Biodata Alfredo

Alfredo Fernando John Pongilatan, atau yang lebih dikenal sebagai Alfredo Fernando berasal dari Bekasi, Jawa Barat.

Pria 18 tahun itu, seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta.

Alfredo diketahui aktif mengcover beberapa lagu yang ia unggah di platform Soundcloud menggunakan nama panggungnya, ednan john.

Beberapa lagu hasil coverannya adalah "Hati-Hati di Jalan", "Firasat", "That's What I Like", dan masih banyak lagi.

Tahukah kamu?

Selama berkompetisi di Indonesian Idol 2023, Alfredo merupakan peserta paling enerjik.

Fakta tersebut juga terungkap dari pengakuan Alfredo saat diminta menjalani sesi fun fact, yang diadakan oleh tim Indonesian Idol.

Dalam video singkat yang ditayangkan pada Spektakuler Show 2, Senin (12/2/2023), Alfredo mengaku ada dua hal tentang dirinya yang belum diketahui orang.

Pertama, Alfredo Fernando adalah orang yang bawel. Maksudnya, ia suka berbicara dengan orang lain.

Peserta asal Bekasi, Jawa Barat itu justru merasa lelah kalau hanya diam saja.