J-Hope BTS Bakal Susul 'Hyung'-nya Wamil, Sempatkan Beri Hadiah ARMY Sebelum Ditinggal

SURYA.CO.ID - Penggemar BTS, ARMY, mendadak dibuat terkejut setelah Big Hit Music mengumumkan bahwa J-Hope BTS akan menjadi member berikutnya yang akan mendaftarkan diri untuk wajib militer.

Pada, Minggu (26/2/2023), Big Hit Music mengumumkan bahwa J-Hope telah membatalkan penundaan wajib militernya.

Ini berarti, dalam waktu dekat, J-Hope BTS akan mendaftarkan diri untuk menjalani wajib militer.

Berdasar pernyataan yang dirilis oleh Big Hit Music, agensi akan mengumumkan secara langsung kapan keberangkatan J-Hope BTS menuju kamp pelatihan militer.

Berikut pernyataan Big Hit Music, melansir Instagram @officialkvibes.

"Halo.

Ini BIGHIT Music

Kami ingin memberi tahu penggemar kami bahwa j-hope telah memulai proses pendaftaran militer dengan mengajukan penghentian penundaan pendaftarannya.

Kami akan memberi tahu kalian tentang pembaruan lebih lanjut pada waktunya.

Kami meminta cinta dan dukungan kalian yang berkelanjutan untuk j-hope sampai dia menyelesaikan dinas militernya dan kembali dengan selamat. Perusahaan kami tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memberikan dukungan untuk artis kami.

Terima kasih."

Pengumuman ini pun sontak membuat ARMY cukup terkejut. Meski pada dasarnya mereka sudah tahu bahwa para member akan berangkat mengikuti wajib militer secara bertahap.

"Udah tahu mereka bakal wamil. Tapi tetap aja kagettttt. semangat buat ayang. Sehat-sehat pokoknya kalian selama wamil sampe balik lagi"

"Padahal kita udah siapin airmata buat suga ya kirain bakal dia duluan yg nyusul bang Jin eh ternyata plot twist:( Takut banget kalo tiba-tiba Jungkook jadwalnya jadi maju juga:( gak sesuai yang prediksi beredar, emang bener kita harus percaya dengan statement bangtan dan tulisan "Hello this is Bighit Music" All the best for kak hoseok"

Tak lama setelah itu, Big Hit Music kembali merilis pengumuman bahwa J-Hope akan merilis single "on the street", Jumat (3/3/2023) mendatang.