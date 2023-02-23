Lirik Sholawat
Lirik Qod Anshoha Li Abi Arab, Latin dan Terjrmahan Bahasa Indonesia
Bukan Lirik Sholawat, Qod Anshoha merupakan lagu ungkapan penyesalan dan permohonan maaf kepada Allah SWT.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Inilah lirik Qod Anshoha versi Ai Khodijah yang tengah viral di TikTok.
Bukan Lirik Sholawat, Qod Anshoha merupakan lagu ungkapan penyesalan dan permohonan maaf kepada Allah SWT.
Berikut Liriknya lengkap dalam Bahasa Arab, latin dan terjemahan.
قَدْ اَنْصَحَ لِيْ أَبِيْ وَرَبَّتْ بِحُسْنِهَا
أُمِّيْ وَاَرْشَدَنِيْ الْأُسْتَاذْ وَالْمُعَلِّـمِ
(Qod anshoha lî Abî wa robbat bihusnihâ ummî wa arsyadanîl ustâdz wal mu’allim)
لٰكِنْ فَقَدْ اَهْمَلْتُ النُّصْحَ وَالْإِرْشَادَا
وَلَمْ اَكُنْ مُصْغِيًا رُشْـدًا مِنْ اَيِّ فَمِ
(Lâkin faqod ahmaltun-nush-ha wal irsyâdâ wa lam akun mushghiyan rusydan min ayyi fami)
وَاَنْزَلْتُ لِكُلِّ هُبُوْبَ الرِّيْحِ مَثَلَا
تَرُوْحُ بِالْاٰذَانِ تَغْـنِيَــةَ النَّسِيْــمِ
(Wa anzaltu likulli Hubûbar-rîhi matsalâ tarûhu bil âdzâni taghniyyatan-nasîm)
فَكُنْتُ مُشْتَغِلًا بِدَوْشَةِ الدُّنْيَا
وَسُحِّرْتُ بِزُهُوْرِ اَنْـوَاعِ الْحُطَامِ
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