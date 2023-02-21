Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mughrom Latin dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Terdapat Lirik Sholawat Mughrom yang cukup populer bagi umat Muslim yaitu, Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom dan Jamalak Ma Fits Nain

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Mughrom Latin dan Terjemahan Bahasa Indonesia
Surya.co.id
Ilustrasi - mughrom 

SURYA.CO.ID - Lagu Sholawat Mughrom tengah populer di Indonesia, sejumlah penyanyi religi yang ikut menyanyikannya adalah Ai Khodijah, Alma ESBEYE dan Nissa Sabyan.

Terdapat Lirik Sholawat Mughrom yang cukup populer bagi umat Muslim yaitu, Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom dan Jamalak Ma Fits Nain (keindahanmu tiada duanya).

Berikut Lirik Sholawat Mughrom selengkapnya Arab, latin dan terjemahan Indonesia.

Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

 

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

 

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain

مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain

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Tags
Jamalak Ma Fits Nain
Mughrom Qolbi Bihubbika
Lirik Sholawat
SURYA.co.id
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Sholawat Mughrom

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