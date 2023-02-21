Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Mughrom Latin dan Terjemahan Bahasa Indonesia
Terdapat Lirik Sholawat Mughrom yang cukup populer bagi umat Muslim yaitu, Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom dan Jamalak Ma Fits Nain
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Lagu Sholawat Mughrom tengah populer di Indonesia, sejumlah penyanyi religi yang ikut menyanyikannya adalah Ai Khodijah, Alma ESBEYE dan Nissa Sabyan.
Terdapat Lirik Sholawat Mughrom yang cukup populer bagi umat Muslim yaitu, Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom dan Jamalak Ma Fits Nain (keindahanmu tiada duanya).
Berikut Lirik Sholawat Mughrom selengkapnya Arab, latin dan terjemahan Indonesia.
Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain
Jamalak Ma Fits Nain
Mughrom Qolbi Bihubbika
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