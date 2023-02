JELANG Persebaya vs PSM Makassar: Ze Valente Ingin Lebih Baik, Singgung Permainan Lawan Bali United

SURYA.CO.ID - Jelang pertandingan Persebaya vs PSM Makassar yang rencananya akan digelar, Jumat (24/2/2023) mendatang, Ze Valente mengungkapkan keinginannya.

Ze Valente mengaku ingin memberikan penampilan yang lebih baik lagi pada laga Persebaya vs PSM Makassar.

Bukan tanpa alasan, dia menyadari bahwa permainan tim yang disuguhkan Persebaya Surabaya dalam laga melawan Bali United beberapa waktu lalu, memang terbilang kurang.

Maka, dia ingin menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran, untuk menampilkan permainan lebih baik lagi.

Baca juga: Langkah Persebaya Usai Dihancurkan Bali United di Liga 1 dan Ancaman Kehilangan Pemain Kunci

Hal itu disampaikan Ze Valente pada akun Instagramnya, @zevalente.10, Senin (20/2/2023) kemarin.

Ze Valente diketahui mengunggah foto dengan tone hitam putih di akun tersebut. Dia juga menyertakan caption bak memberikan penilaian mengenai permainan saat melawan Bali United kemarin.

"It's with games like this that we learn a lot ... New day , new opportunity to improve and looking forward to play the next one!" tulisnya.

Baca juga: Duel Klasik Persebaya Surabaya vs PSM Makassar, Bernardo Tavarez Tak Mau Gegabah

Alasan Persebaya Surabaya Kalah Telak dari Bali United

Persebaya Surabaya harus takluk 4-0 dari Bali United dalam laga pekan 25 Liga 1 2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/2/2022) sore ini.

Empat gol Bali United dicetak oleh Eber Bessa di menit 32, gol bunuh diri Rizky Ridho menit 35, gol Privat Mbarga menit 55 dan gol Spasojevic pada menit 63.

Pelatih Persebaya, Aji Santoso megungkapkan penyebab timnya menelan kekalahan pada laga ini.

"Dalam meeting sudah saya sampaikan, ada beberapa pemain lawan yang memiliki bola set pieces bagus, tidak boleh melakukan pelanggaran di sepertiga pertahanan," kata Aji Santoso usai laga.

"Tapi pemain kami tadi melakukan pelanggaran dan itu bisa gol," tambahnya.

Pelatih berlisensi AFC Pro itu mengatakan, pemain sudah berusaha maksimal pada laga ini, meski ia akui ada penurunan performa dari pemain.