Jadwal MotoGP 2023: Sirkuit Mandalika Kebagian Balapan ke-16, Kapan?

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal MotoGP 2023, Sirkuit Mandalika Indonesia kebagian balapan ke-16, kapan dilaksanakan?

Seperti diketahui, ajang balap MotoGP bakal memasuki musim baru pada tanggal 27 Maret 2023 mendatang.;

Sirkuit pembuka musim ini bakal digelar di Sirkuit Portimao, Portugal.

Sementara itu, Sirkuit Mandalika, Indonesia dipastikan bakal kembali menggelar ajang balap MotoGP.

Lain dengan musim lalu dimana Mandalika kebagian di awal musim, kali ini Mandalika bakal dipercaya di seri krusial pada akhir musim.

Miguel Oliveira berhasil jadi juara MotoGP Mandalika 2022 (MotoGP.com)

Sirkuit Mandalika, Indonesia bakal menggelar balapan seri ke-16 yang akan digelar pada 15 Oktober 2023 mendatang.

Berikut jadwal selengkapnya.

Jadwal MotoGP 2023

GP 1

Grand Prix of Portugal

27 March 2023

Lokasi: Autódromo Internacional do Algarve, Portugal

GP 2

Grand Prix of Argentina

2 April 2023

Termas de Rio Hondo, Argentina

GP 3

Grand Prix of The Americas

16 April 2023

Circuit Of The Americas, United States of America

GP 4

Grand Prix of Spain

30 April 2023

Circuito de Jerez - Angel Nieto, Spain

GP 5

Grand Prix of France

14 May 2023

Le Mans, France



GP 6

Grand Prix of Italy

11 June 2023

Autodromo Internazionale del Mugello, Italy