Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Ya Robbi Sholli Ala Muhammad Arab, Latin dan Terjemahan Bahasa Indonesia
Berikut Lirik Sholawat Ya Robbi Sholli Ala Muhammad terdapat pada Kitab Maulid Barzanji.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Ya Robbi Sholli Ala Muhammad terdapat pada Kitab Maulid Barzanji.
Umat Muslim biasa membaca Sholawat Ya Robbi Sholli Ala Muhammad bersama-sama dengan suara keras, kadang pula diiringi musik hadrah.
Secara Bahasa, Ya Robbi Sholli Ala Muhammad artinya Ya Allah tetapkanlah limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad.
Berikut liriknya lengkap dalam tulisan Arab, latin serta terjemahan Indonesia.
Ya Robbi Sholli Ala Muhammad
يَارَبِّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّد , يَارَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ
يَارَبِّ بَلِّغْهُ الْوَسِيْلَةْ , يَارَبِّ خُصَّهُ بِالْفَضِيْلَةْ
يَارَبِّ وَارْضَ عَنِ الصَّحَابَةْ , يَارَبِّ وَارْضَ عَنِ السُّلاَلَةْ
يَارَبِّ وَرْاضَ عَنِ الْمَشَايِخْ , يَارَبِّ وَارْحَمْ وَالِدِيْنَا
يَارَبِّ وَارْحَمْنَا جَمِيْعًا , يَارَبِّ وَارْحَمْ كُلَّ مُسْلِمْ
يَارَبِّ وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُذْنِبْ , يَارَبِّ لاَ تَقْطَعْ رَجَانَا
يَارَبِّ يَا سَامِعْ دُعَانَا , يَارَبِّ بَلِّغْنَا نَزُوْرُهْ
يَارَبِّ تَغْشَانَا بِنُوْرِهْ , يَارَبِّ خِفْظَانَكْ وَاَمَانَكْ
يَارَبِّ وَاسْكِنَّا جِنَانَكْ , يَارَبِّ اَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكْ
Lirik Sholawat
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Ya robbi sholli alaihi wa sallim
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