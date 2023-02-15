Lirik Sholawat
Sholawat Tarhim Subuh Lengkap Artinya Bahasa Indonesia
Lirik Sholawat Tarhim dikenal masyarakat Indonesia sebagai Sholawat Tarhim Subuh
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Tarhim dikenal masyarakat Indonesia sebagai Sholawat Tarhim Subuh, karena seringkali dikumandangkan di masjid dan mushalla sebagai penanda akan datangnya waktu Sholat Subuh.
Sholawat Tarhim disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary saat itu sebagai ketua Jam’iyyatul Qurro’ di Kairo, Mesir.
Tarhim artinya memohon Rahmat, Sholawat Tarhim adalah Sholawat Memohon Rahmat kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW.
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk
يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu
وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu
وَاِلَى الْمُنْتَهَى رُفِعْتَ كَرِيْمًا
Wa ilal muntahâ rufi’ta karîman
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