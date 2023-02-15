Lirik Sholawat

Sholawat Tarhim Subuh Lengkap Artinya Bahasa Indonesia

Lirik Sholawat Tarhim dikenal masyarakat Indonesia sebagai Sholawat Tarhim Subuh

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Tarhim Subuh 

SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Tarhim dikenal masyarakat Indonesia sebagai Sholawat Tarhim Subuh, karena seringkali dikumandangkan di masjid dan mushalla sebagai penanda akan datangnya waktu Sholat Subuh.

Sholawat Tarhim disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary saat itu sebagai ketua Jam’iyyatul Qurro’ di Kairo, Mesir.

Tarhim artinya memohon Rahmat, Sholawat Tarhim adalah Sholawat Memohon Rahmat kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ imâmal mujâhidîn yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
Yâ nâshiral hudâ yâ khayra khalqillâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
Yâ nâshiral haqqi yâ Rasûlallâh

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
Ash-shalâtu was-salâmu ‘alâyk

يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
Yâ Man asrâ bikal muhayminu laylan nilta mâ nilta wal-anâmu niyâmu

وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
Wa taqaddamta lish-shalâti fashallâ kulu man fis-samâi wa antal imâmu

وَاِلَى الْمُنْتَهَى رُفِعْتَ كَرِيْمًا
Wa ilal muntahâ rufi’ta karîman

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