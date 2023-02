KLASEMEN Persebaya Usai Bali United dan Persib Main Imbang: Optimistis Aji Menuju Big 4 Kian Terbuka

SURYA.CO.ID - Klasemen Persebaya Surabaya di Liga 1 2022, tidak menunjukkan adanya perubahan, setelah laga Bali United dan Persib Bandung berakhir imbang.

Perolehan poin kedua klub itu pun tidak juga mengubah kondisi keduanya. Baik Persib Bandung dan Bali United, tetap menempati posisi dua dan enam di papan klasemen.

Artinya, kesempatan Persebaya Surabaya menuju Big 4 makin terbuka lebar pada pekan depan.

Seperti yang disampaikan pelatih Aji Santoso dalam sesi training bersama para pemain, saat ini posisi Persebaya Surabaya sedang diuntungkan.

Tak hanya mencetak tren positif dari laga sebelumnya, namun juga lokasi pertandingan yang digelar di kandang sendiri.

Dalam training itu, Aji Santoso menyampaikan bahwa peluang Persebaya bisa naik ke big 4 adalah dengan memenangkan dua pertandingan, termasuk saat melawan PSS Sleman.

Saat ini, Persebaya Surabaya telah mengumpulkan 34 poin. Artinya, untuk dapat naik ke Big 4, asuhan Aji Santoso harus mengumpulkan tiga poin lagi dan menggeser posisi Madura United.

"We have chance to big 4, if we win against PSS Sleman, we go number 4. Please take the advantage. Mari kita ambil kesempatan," terang Aji Santoso.

Sementara, jika Persebaya ingin sampi pada peringkat teratas klasemen, setelah menang melawan PSS Sleman, mereka harus bisa mengumpulkan setidaknya delapan poin lagi, untuk menghasilkan 45 poin dan menggeser posisi Persib Bandung.

"Kita hanya terpaut 8 poin dari posisi pertama. Delapan itu hanya dua pertandingan. Kita masih punya banyak kesempatan. Masih ada 13 pertandingan lagi untuk bisa mengejar misi. Latihan keras, latihan serius, melawan Sleman," jelas Aji Santoso.

Sementara itu posisi Persebaya Surabaya di klasemen Liga 1 2022, tetap berada pada peringkat tujuh.

Asuhan Aji Santoso saat ini telah mengumpulkan 34 poin dari 21 laga yang dijalani.

Persebaya Surabaya masih akan menjalani belasan laga sebelum memantapkan diri ke posisi teratas klasemen sesuai dengan rencana mereka sebelumnya.

Aji Santoso Bangkitkan Semangat Pemain