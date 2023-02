SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Gita Savitri, influencer yang komen kontroversi sebut dirinya awet muda karena tak punya anak.

Diketahui, nama Gitasav atau yang memiliki nama asli Gita Savitri Devi kini menyita perhatian publik.

Sosok influencer berparas cantik ini dapat hujatan, lantaran ia menuliskan alasannya memiliki wajah awet muda karena tak punya anak.

Komentar bernada negatif hingga hujatan pun tampak memenuhi kolom komentar di akun Instagram-nya @gitasav.

Pada postingan yang ia unggah di Instagram-nya beberapa waktu lalu, Ia menuliskan 'POV: You are in your 30s and don't have any kids'.

Hingga saat ini Gitasav masih menjadi sorotan banyak orang karena postingannya tersebut.

Biodata Gita Savitri

Gita Savitri atau yang lebih dikenal dengan GitaSav adalah perempuan Indonesia kelahiran Palembang, 27 Juli 1992.

Meski lahir di Palembang, sejak kecil hingga usia 18 tahun, Gita tinggal di Jakarta.

Seperti telah disebutkan, Gita Savitri dikenal sebagai YouTuber aktif.

Sosok wanita muda berpengaruh itu membuat akun YouTube pada 2009.

Hal itu dilakukannya untuk mengisi waktu setelah lulus SMA.

Dia menggunakan akun tersebut untuk membagikan video-videonya yang sedang meng-cover lagu dari musisi ternama.

Pada Oktober 2010, Gita Savitri menginjakkan kaki di Jerman.