LINK Live Streaming Proliga 2023 Hari Ini 5 Januari, Dibuka Kudus Sukun Badak VS Jakarta BNI 46

SURYA.CO.ID - Berikut tautan untuk menonton live streaming Proliga 2023, Minggu (5/2/2023).

Persaingan untuk memperebutkan Final Four Proliga 2023 semakin ketat.

Sebanyak 11 pertandingan telah berlangsung pada Proliga 2023 putaran kedua seri pertama.

Hari ini bakal ada empat pertandingan lagi, satu di antaranya merupakan sektor putri.

Pertandingan Proliga 2023 kali ini dibuka dengan pertandigan putra Kudus Sukun Badak melawan Jakarta BNI 46 pada pukul 12.00.

Sementara sebagai penutup, ada Palembang Bank Sumsel Babel yang menghadapi Surabaya BIN Samator.

Anda bisa menonton jalannya pertandingan secara langsung.

Caranya yakni melalui live streaming Proliga 2023.

Tapi sebelum itu, berikut jadwal lengkap Proliga 2023 putaran II seri 1.

Berikut jadwal selengkapnya.

Kamis 2 Februari 2023

Pukul 12:00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

Pukul 14:00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

Pukul 16:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank

Jumat 3 Februari 2023

Pukul 14:00 WIB: (Putri) - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta BIN

Pukul 16:00 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi

