UNGGAHAN Terbaru Venna Melinda Di Tengah Kasus Dengan Ferry Irawan, Tulis Kalimat Soal Memaafkan

SURYA.co.id - Venna Melinda mengunggah postingan terbaru di tengah kasusnya dengan Ferry Irawan yang sempat menggemparkan publik.

Menurut pantauan SURYA.co.id, Venna Melinda dalam instagram pribadinya mengunggah foto lawasnya.

Ia juga menuliskan caption kalimat bijak tentang memaafkan.

"Always forgive, but never forget. Learn from your mistakes, but never regret. ( my last Photo session nov , 2022 )

(Selalu memaafkan, tapi tak pernah melupakan. Belajar dari kesalahanmu, tapi jangan pernah menyesali)"

Konflik Venna Melinda Vs Ferry Irawan Kian Panas

Sementara itu, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Venna Melinda yang didiga dilakukan Ferry Irawan kian panas.

Bukannya luluh setelah coba dirayu Ferry Irawan, Venna Melinda justru membawa bukti baru dan saksi yang menguatkan dugaan KDRT-nya.

Saksi baru itu adalah asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di rumah Venna Melinda dan Ferry Irawan.

ART Venna Melinda diperiksa di Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim untuk melengkapinya berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada Kamis (26/1/2023).

Pemeriksaan ART Venna Melinda sebagai saksi a de charge ini dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto,

"Yang kami terima hanya satu orang yakni asisten rumah tangga korban maupun tersangka," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, di depan Gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim.

Selain saksi a de charge tersebut. Dirmanto menambahkan, penyidik juga memeriksa Venna Melinda sebagai korban atau pelapor atas kasus dugaan KDRT tersebut, sebagai upaya untuk melengkapi berkas BAP.

"Saudara Venna Melinda akan melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan KDRT," katanya.