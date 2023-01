BUKAN Persebaya Surabaya, Egy Maulana Vikri Bakal Berlabuh ke Dewa United

SURYA.co.id, - Egy Maulana Vikri bukan ke Persebaya Surabaya, penggawa Timnas Indonesia dikabarkan bakal merapat ke tim promosi Dewa United.

Seperti diketahui, nama Egy Maulana Vikri menjadi komoditi panas di bursa transfer paruh musim Liga 1.

Pasalnya winger andalan Timnas Indonesia itu kini berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan klub Liga Slovakia FC ViOn Zlate Moravce.

Sejumlah tim besar seperti Persija Jakarta hingga Persebaya Surabaya dikabarkan mengantri untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun.

Egy Maulaa Vikri dan Sutan Sulaiman akan menjadi andalan Timnas Indonesia vs Filipina pada Piala AFF 2022. Jadwal filipina vs Indonesia akan live di RCTI, Senin (2/12/2023) malam (PSSI)

Tetapi klub promosi yaitu Dewa United dikabarkan menjadi yang terdepan untuk merekrut EGY MV.

Seperti dilansir SURYA.co.id, dari Tribunnews.com, CEO Dewa United, Ardian Satya Negara seolah memberikan kode melalui akun Instagramnya, @ardian_liong.

Pada Jumat (27/1/2023), Ardian mengunggah sebuah foto Albert Einstein yang identik dengan rumusnya, E=mc2 di insta story Instagramnya.

Namun, dalam unggahan tersebut, huruf C ditimpah dengan huruf yang menyerupai V.

Dengan begitu, ejaan yang tertera dalam foto tersebut menjadi E=MV, alias inisial nama Egy Maulana Vikri.

Selang beberapa jam unggahan Ardian tampak direpost oleh akun resmi Dewa United.

"Here we go," tulis Dewa United diiringi dengan emoticon love 3 kali.

"Gimana pak bos @ardian_liong," sahut Dewa United dalam keterangan insta story Instagramnya.

Dewa United News juga memposting reels di akun Instagramnya dengan cover foto yang sama, yakni Albert Einstein dengan inisial nama Egy.

Tidak hanya itu, dalam reels tersebut juga diposting beberapa foto Egy Maulana Vikri.