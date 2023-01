BIODATA Mikha Tambayong, Aktris yang Resmi Menikah dengan Deva Mahenra, Lulusan Harvard University

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Mikha Tambayong, aktris dan juga model, yang kini resmi menikah dengan kekasihnya, Deva Mahenra, di Bali, Sabtu (28/1/2023).

Melalui Instagram pribadi, @miktambayong, Mikha mengunggah beberapa foto yang menggambarkan momen pernikahannya dengan Deva Mahenra.

Ada beberapa foto yang dibagi menjadi dua unggahan oleh Mikha Tambayong. Pertama, foto dengan menggunakan gaun pernikahan bernuansa putih. Sementara satunya, menggunakan gaun dengan sentuhan adat Sulawesi.

Pada foto dengan gaun putih, Mikha Tambayong memberikan keterangan bahwa yang ia kenakan saat pernikahan adalah busana yang digunakan oleh ibunya saat menikah dulu.

"28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream," tulisnya.

Sementara pada ungahan kedua, Mikha Tambayong dan Deva Mahenra menggunakan busana dengan nuansa biru tosca. Mikha Tambayong mengenakan gaun dengan tail panjang, sedangkan Deva Mahenra mengenakan setelah beskap berwarna serupa.

"Pengantin Sulawesi," ungkapnya.

Pada kolom komentar kedua unggahan itu, sejumlah rekan artis ramai-ramai memberikan ucapan selamat pada Mikha Tambayong dan Deva Mahenra atas pernikahan mereka.

Untuk diketahui, hubungan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra baru diketahui publik pada 2021. Kebersamaan keduanya diunggah melalui Instagram pribadi masing-masing.

Biodata Mikha Tambayong

Melansir Wikipedia, Mikha Tambayong merupakan kelahiran Jakarta, 15 September 1994.

Anak semata wayang dari pasangan Michael dan Deva Tambayong itu merupakan keponakan dari Harvey Malaiholo.

Mikha Tambayong mengawali karier melalui ajang pemilihan GADIS Sampul pada tahun 2008. Debutnya dalam bermain sinetron adalah sebagai Tasya yang merupakan tokoh utama di sinetron berjudul Kepompong.

Setelah setahun berkarier di dunia sinetron, ia diberikan tawaran untuk terjun di dunia musik. Singel pertama yang diluncurkannya adalah Cinta Pertama yang merupakan album lagu tema dari sinetron Kepompong.