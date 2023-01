SOSOK Scott 'Scooter' Braun Dikabarkan Jadi CEO HYBE Amerika, Pernah Bermasalah dengan Taylor Swift

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Scott Samuel Braun atau yang dikenal sebagai Scooter Braun, dikabarkan bakal jadi CEO Hybe Labels Amerika terbaru.

Sejak HYBE Labels mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke Amerika Serikat, kini mereka dikabarkan tengah menunjuk CEO baru untuk perusahannya di luar negeri.

Nama Scott Samuel "Scooter" Braun disebut akan menjadi CEO tunggal untuk HYBE Labels Amerika Serikat.

Scooter Braun sebetulnya bukan soosk asing dalam perusahaan HYBE Labels Amerika. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai co-CEO HYBE Amerika bersama Lenzo Yoon, setelah Ithaca Holdings diakuisisi HYBE pada April 2021 lalu.

Baca juga: HYBE Labels Tak Khawatir Ditinggal Vakum BTS, Sahamnya Disebut Tetap Melonjak Berkat NewJeans

Melansir Instagram @officialkvibes, HYBE Labels mengambil 100 persen saham Ithaca Holdings dan asetnya, termasuk manajemen artis Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, dam masih banyak lagi.

Scooter Braun kini menggantikan posisi Lenzo Yoon. Namun, pergantian posisi ini belum dikonformasi langsung oleh HYBE Labels.

Kabar mengenai terpilihnya Scooter Braun sebagai CEO HYBE Labels Amerika rupanya mendapat sambutan kurang baik dari penggemar.

Hal ini lantaran banyak yang mengungkit permaslahan Scooter Braun dengan Taylor Swift pada 2019 silam.

"No Hate for Hybe in korsel but, siapapun yg gabung ke dalam management dia … Run bestie run. Ambil aja hikmah dari kasus Ariana dan juga kasus dia dengan Taylor"

"Duuh mudah2an baik2 aja deh HYBE, gue gak begitu suka sama nih org semenjak kasusnya sama Taylor"

"Gua emang gak terlalu suka ama dia tapi se-enggaknya dia gak pernah talking shit about hybe di media selama gabung jadi hybe."

Lalu sapa sosok Scooter Braun?

Melansir Wikipedia, Scooter Braun merupakan manajer dari beberapa artis seperti Ariana Grande, Justin Bieber, J Balvin, Demi Lovato, The Kid Laroi, dan masih banyak lagi.

Pria kelahiran 18 Juni 1981 ini juga diketahui sebagai wirausahawan, investor, dan juga orang yang bekerja di manajemen entertainment.