Jadwal Puasa Rajab 2023 Lengkap Bacaan Niat

SURYA.CO.ID - Jadwal Puasa Rajab 2023 dapat dimulai dari hari Senin (23/1) yang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1444 H.

Diketahui Bulan Rajab adalah bulan mulia, amalan sunnah paling utama menurut pendapat ulama adalah mengerjakan puasa Rajab.

Dikutip dari situs Kesan.id, Tabiin Said bin Jubair pernah ditanya apakah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Rajab, beliau menjawab:

كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ

Artinya, "Rasulullah SAW berpuasa (berturut-turut) hingga kami menduga beliau SAW selalu berpuasa, dan beliau tidak puasa (berturut-turut) sampai kami menduga beliau SAW tidak puasa" (HR. Muslim no. 1157).

Berikut jadwal Puasa Rajab menurut anjuran ulama, yaitu tanggal 1-10 Rajab, setiap hari Senin - Kamis Rajab dan Puasa Ayyamul Bidh Bulan Rajab.

Puasa 1 - 10 Rajab

Menurut almarhum Kiai Maimoen Zubair, mengerjakan Puasa Rajab sebaiknya dilakukan pada tanggal 1 hingga tanggal 10 Rajab.

"Dalam bulan Rajab hendaknya kita melaksanakan puasa Rajab. Puasa Rajab itu bagusnya dilakukan mulai tanggal satu hingga tanggal 10" jelas almarhum Kiai Maimoen Zubair dikutip dari akun YouTube ppalanwarsarang, yang diunggah 24 Februari 2023, Sabtu (21/1/2023).

1 Rajab 1444 H/Senin, 23 Januari 2023

2 Rajab 1444 H/Selasa, 24 Januari 2023

3 Rajab 1444 H/Rabu, 25 Januari 2023

4 Rajab 1444 H/Kamis, 26 Januari 2023

5 Rajab 1444 H/Jumat, 27 Januari 2023

6 Rajab 1444 H/Sabtu, 28 Januari 2023

7 Rajab 1444 H/Minggu, 29 Januari 2023

8 Rajab 1444 H/Senin, 30 Januari 2023

9 Rajab 1444 H/Selasa, 31 Januari 2023

10 Rajab 1444 H/Rabu, 1 Februari 2023

Puasa Senin Kamis Bulan Rajab

Puasa Senin Kamis di Bulan Rajab, dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis antara tanggal 1 Rajab 1444 H sampai 29 Rajab 1444 H yaitu bertepatan tanggal 23 Januari 2023 sampai 22 Februari 2023.

Puasa Ayyamul Bidh Bulan Rajab

Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dalam Kalender Hijriyah atau Kalender Islam.

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Rajab adalah: