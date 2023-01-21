Lirik Sholawat

Lirik Nadhom Alfiyah Arab dan Latin 'Qola Muhammadun Huwabnu Maliki'

Berikut lirik Nadhom Alfiyah adalah syair dari kitab Alfiyah Ibnu Malik lengkap dalam bahasa Arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Nadhom Alfiyah Arab dan Latin 'Qola Muhammadun Huwabnu Maliki'
Surya.co.id
Ilustrasi - Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik 

SURYA.CO.ID - Bukan Lirik Sholawat, Nadhom Alfiyah adalah syair dari kitab Alfiyah Ibnu Malik.

Kitab Alfiyah merupakan kitab nahwu shorof (tata bahasa Arab) yang berbentuk nadhoman (syair) yang memiliki 1000 bait.

Lirik Nadhom Alfiyah biasa dipelajari di pesantren.

Belakangan lirik Nadhom Alfiyah viral di TikTok yaitu 'Qola Muhammadun Huwabnu Maliki'.

Berikut Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik nomor 1 sampai 54 dalam Tulisan Arab dan Latin.

Lirik Nadhom Alfiyah

1.

قَـالَ مُحَمَّد هُوَ ابنُ مَـالِكِ - أَحْمَدُ رَبِّي اللَّهَ خَيْرَ مَالِكِ
Qola Muhammadun Huwabnu Maliki AhMadu Robbillaha Khoiro Maliki

2.

مُصَلِّيَاً عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى - وَآلِـــهِ الْمُسْــتَكْمِلِينَ الْشَّــرَفَ
Musholliyan Alannabiyyil Musthofa Wa alihil Mustak MilinNas sharofha

3.

وَأسْتَـعِيْنُ اللهَ فِيْ ألْفِــيَّهْ - مَقَاصِدُ الْنَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّهْ
Wa Asta'inulloha Fil Alfiyyah Maqoshidun Nahwi Biha Mahwiyyah

4.

تُقَرِّبُ الأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوْجَزِ - وَتَبْسُـطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزِ
Tuqorribul Aqsho Bi Lafdin Mujazi Wa Tabsutul Badla Bi wa’din Munjazi

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