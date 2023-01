Jadwal Liga Inggris Malam Ini, LIVE SCTV - Link Live Streaming, Simak Klasemen - Top Skor

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris matchday ke-21 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (21-22/1/2022) waktu setempat atau Sabtu - Senin dini hari WIB.

Satu pertandingan pembuka,, big match Liverpool vs Chelsea baru saja berakhir dengan skor 0 - 0 di markas Liverpool, Stadion Anfield, Sabtu (21/1/2022) pukul 19.30 WIB.

Selanjutnya empat pertandingan akan digelar serentak, sesaat lagi pukul 22.00 WIB, yaitu

AFC Bournemouth vs Nottingham Forest

Leicester City vs Brighton & Hove Albion

Southampton vs Aston Villa

West Ham United vs Everton

Satu pertandingan lagi akan berlangsung tengah malam nanti, pukul 00.30 WIB (Minggu dini hari)

LIVE SCTV pukul 00.30 WIB - Crystal Palace vs Newcastle United

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan dalam tayangan langsung TV berlangganan, Champions TV dan Live streaming Vidio.com.

Laporan LIVE REPORT, detik perdetik semua pertandingan bisa diikuti dalam laporan Livescore.com, livescore.google.com.

BIG MATCH

Arsenal vs Man United

Minggu (22/1) - pukul 23.30 (LIVE SCTV)

Para pemain Arsenal merayakan gol (AFP)

Eddie Nketiah merayakan gol bersama Bukayo Saka di laga Arsenal vs Leeds United, Minggu (8/5/2022).

Bintang Arsenal, Eddie Nketiah (kanan) merayakan gol bersama Bukayo Saka (tengah) . (AFP)

Arsenal masih terus memimpin klasemen dengan poin 47. Berjarak lima poin dari pengejar terdekatnya, Manchester City dengan poin 42.

Sedangkan Manchester United (MU), mengalami kemajuan besar dengan telah menyusul di posisi ketiga dengan jarak tiga poin dari Mancity dan delapan poin dari Arsenal.

Namun Arsenal memiliki satu sisa pertandingan lebih banyak. Arsenal baru memainkan 18 pertandingan, sedang Mancity dan MU telah 19 kali bertanding.

Bagi Arsenal, menjamu MU kali ini akan menjadi pembalasan dendam sekaligus kesempatan emas untuk membuang perintangnya dari jalur juara.