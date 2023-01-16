Lirik Sholawat

Lirik Lagu Rahmatan Lil 'Alamin Maher Zain Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut lirik lagu Maher Zain berjudul Rahmatan Lil 'Alamin yang tengah viral di TikTok.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Rahmatan Lil 'Alamin Maher Zain Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
TikTok
Ilustrasi - Lirik Rahmatan Lil 'Alamin lagu Maher Zain 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Maher Zain berjudul Rahmatan Lil 'Alamin yang tengah viral di TikTok.

Bukan Lirik Sholawat, Lirik Lagu Rahmatan Lil 'Alamin artinya tentang syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Simak lirik Rahmatan Lil 'Alamin selengkapnya dalam Bahasa Arab, tulisan latin dan terjemahan.

Rahmatan Lil 'Alamin

يَا مَنْ صَلَّيْتَ بِكُلِ الْأَنْبِيَاء

Yaa Man Shollaita Bikullil Anbiya'

"Wahai engkau yang menjadi imam semua Nabi dalam shalat"

 

يَا مَنْ فِيْ قَلْبِكَ رَحْمَةٌ لِلنَّاسْ

Yaa man fii qolbika Rohmatun linnas

"Wahai enkau yang hatinya berisi rahmat buat semua manusia"

 

يَا مَنْ أَلَّفْتَ قُلُوْبًا بِالْإِسْلَامْ

Ya man allafta quluuban bil Islam

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Tags
lirik
sholawat
Maher Zain
rahmatan lil alamin
SURYA.co.id
Ya Man Shollaita
surabaya.tribunnews.com

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