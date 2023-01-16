Lirik Sholawat
Lirik Lagu Rahmatan Lil 'Alamin Maher Zain Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Berikut lirik lagu Maher Zain berjudul Rahmatan Lil 'Alamin yang tengah viral di TikTok.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
TikTok
Ilustrasi - Lirik Rahmatan Lil 'Alamin lagu Maher Zain
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Maher Zain berjudul Rahmatan Lil 'Alamin yang tengah viral di TikTok.
Bukan Lirik Sholawat, Lirik Lagu Rahmatan Lil 'Alamin artinya tentang syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Simak lirik Rahmatan Lil 'Alamin selengkapnya dalam Bahasa Arab, tulisan latin dan terjemahan.
Rahmatan Lil 'Alamin
يَا مَنْ صَلَّيْتَ بِكُلِ الْأَنْبِيَاء
Yaa Man Shollaita Bikullil Anbiya'
"Wahai engkau yang menjadi imam semua Nabi dalam shalat"
يَا مَنْ فِيْ قَلْبِكَ رَحْمَةٌ لِلنَّاسْ
Yaa man fii qolbika Rohmatun linnas
"Wahai enkau yang hatinya berisi rahmat buat semua manusia"
يَا مَنْ أَلَّفْتَ قُلُوْبًا بِالْإِسْلَامْ
Ya man allafta quluuban bil Islam
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