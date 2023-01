KONDISI Indra Bekti Tunjukkan Kemajuan Luar Biasa, Aldila Jelita Ungkap Bagian Ini yang Belum Pulih

SURYA.co.id - Kondisi Indra Bekti saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya.

Hal ini terungkap dalam video yang diunggah Indy Barends pada Instagram, @indybarends, Sabtu (14/1/2023).

Meski sudah berangsur membaik, ternyata penglihatan Indra Bekti masih belum pulih sempurna.

Dalam video unggahan Indy Barends, nampak Indra Bekti yang sudah bisa duduk dan belajar berjalan.

Indy Barends juga terlihat bahagia melihat perkembangan sang sahabat.

"Kok bisa duduk, cepet banget," kata Indy Barends.

Melalui tayangan itu, Indy juga membagikan momen Bekti yang belajar berjalan dipapah oleh petugas medis.

Meski tampak dalam keadaan lemas, Bekti berusaha melangkahkan kakinya sedikit demi sedikit.

Indy Barends terdengarmenyemangati Bekti yang tengah belajar berjalan.

"Yeay Bekti keren banget, keren banget. You can do it," kata Indy.

Menurut penuturan dokter, perkembangan Bekti termasuk membaik dengan pesat.

"Dokter kemajuannya lumayan ya, dok?" tanya Indy Barends ke dokter yang merawat Bekti.

"Wow, bukan lumayan. Luar biasa," kata sang dokter.

Mengetahui kondisi sang sahabat yang terus membaik, Indy juga melemparkan lelucon untuk Bekti.