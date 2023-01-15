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LINK LIVE STREAMING Grand Final M4 Mobile Legends Blacklist International vs ECHO PH

Berikut Link Live Streaming M4 Mobile Legends World Championship babak grand final, Minggu (15/1/2023).

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto LINK LIVE STREAMING Grand Final M4 Mobile Legends Blacklist International vs ECHO PH
Mobile Legends Esports
Grand Final M4 Mobile Legends World Championship: Blacklist International vsECHO PH 

SURYA.co.id, -Berikut Link Live Streaming M4 Mobile Legends World Championship babak grand final, Minggu (15/1/2023).

Dua wakil Filipina, Blacklist International dan ECHO PH bakal dipertemukan di babak grand final M4 Mobile Legends World Championship di Tennis Indoor, Jakarta.

Kedua tim tampil menjadi yang terkuat hingga babak puncak.

Blacklist International hanya kalah dari tim kuda hitam yaitu Falcon (Myanmar).

Sedangkan ECHO PH hanya menderita sekali kekalahan melawan Blacklist International di babak final upper bracket.

RRQ Hoshi harus menelan kekalahan atas ECHO PH di babak final lower bracket M4 Mobile Legends World Championship, Sabtu (14/1/2023)
RRQ Hoshi harus menelan kekalahan atas ECHO PH di babak final lower bracket M4 Mobile Legends World Championship, Sabtu (14/1/2023) (Mobile Legends)

Siapakah yang akan keluar sebagai juara kali ini?

Laga Blacklist International vs ECHO PH sendiri akan dimulai pada jam 17.30 WIB sore ini.

Berikut link live streamingnya.

Link Live Streaming M4 Mobile Legends

Link

Link

Link

Jadwal M4 Mobile Legends 

Minggu (15/1/2023)

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M4 Mobile Legends
LINK LIVE STREAMING M4
Grand Final M4
Blacklist International
ECHO PH
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