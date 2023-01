JADWAL Proliga 2023 Hari ini: Puncaki Top 3, Surabaya Samator Bakal Lawan Jakarta Bhayangkara

SURYA.CO.ID - Berikut jadwal Proliga 2023 hari ini, Sabtu (14/1/2023), yang digelar di GOR Satria Purwokerto, mulai pukul 14:00 WIB.

Jadwal Proliga 2023 hari ini akan menampilkan yiga pertandingan yang disiarkan langsung di Moji TV dan Vidio.

Pertandingan yang akan disajikan hari ini adalah, Surabaya Samator vs Jakarta Bhayangkara (putra), Jakarta Elektrik vs Jakarta Pertamina (putri), dan Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina.

Berikut jadwal lengkap Proliga 2023 putaran 1 seri kedua.

12 Januari 2023

Pukul 12:00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN

Pukul 14:00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta LavAni Allo Bank

16:00 WIB: (Putri) - Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung bjb Tandamata

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax

13 Januari 2023

Pukul 14:00 WIB: (Putri) - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN

Pukul 16:00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel

Pukul 18:30 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46

14 Januari 2023