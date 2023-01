Jadwal Liga Inggris Live SCTV: SABTU - MINGGU, Big Match MU vs ManCity dan Spurs vs Arsenal

SURYA.co.id I Berikutjadwal pertandingan Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-20 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (14 - 15/1/2022).

Liga Inggris matchday ke-20 akan dibuka duel Aston Villa vs Leed United, Jumat malam waktu setempat atau Sabtu (14/1/2023) dini hari pukul 03.00 WIB.

Setelah itu, akan digelar enam pertandingan di hari Sabtu (14/1/2023). Di mulai pertandingan big match derby Manchester, antara Man United vs Man City, Sabtu (14/1/2023) pukul 19.30 WIB.

Lalu WIB Brighton & Hove Albion vs Liverpool, Nottingham Forest vs Leicester, dan Wolverhampton Wanderers vs West Ham United, yang semuanya digelar pukul 22.00 WIB.

Terakhir pukul 00.30 WIB (Minggu dini hari), pertandingan Brentford vs AFC Bournemouth

Sehari berikutnya, Minggu (15/1/2022), ada big match Tottenham Hotspur vs Arsenal pukul 23.30 WIB, sekaligus menjadi penutup matchday ke-20.

Big Match 1

Man United vs Man City

Sabtu (14/1) - pukul 19.30 WIB

Pertandingan derby Man United vs Man City termasuk salah satu derby terlama dan terpanas di liga papan atas dunia.

Kondisinya nyaris sama dengan derbi Inter Milan vs AC Milan di Italia dan derbi Real Madrid vs Atletico Madrid di Laliga.

Derby Manchester kali ini bukan saja mempertaruhkan gengsi sebagai penguasa Kota Manchester, namun juga dipanaskan oleh persaingan di papan atas klasemen.

Manchester United sedang berjuang keras mengembalikan jati diri sebagai raksasa setelah musim lalu terlempar dari zona Liga Champions.

Baca juga: Hasil Piala Carabao Liga Inggris: Remehkan Southampton, Mancity Keok 2 - 0, Peluang MU Juara



Pamornya sebagai jagoan kalah dari Mancity yang sukses mengangkangi tropi juara Liga Primer Inggris tiga musim beruntun.

Kini jelang derbi pertama edisi Liga Inggris 2022/2023, Manchester United sedang nangkring di posisi keempat dengan poin 35, sama dengan Newcastle United (NU FC) yang berada di urutan tiga.

Sedang Mancity menempati urutan kedua dengan poin 39. Berjarak empat poin dari kejaran Man United.

Sedang pimpinan puncak Arsenal nangkring dengan modal 44 poin, berjarak 5 poin dari kejaran Mancity.

Kemenangan akan menjadi tambahan poin krusial bagi kedua tim. Begitu pula sebaliknya jika kalah.

Baca juga: Transfer Panas Liga Inggris - Spanyol: Real Madrid Inginkan Harry Kane

Bagi MU, kemenangan akan memangkas jarak kejaran pada Mancity menjadi tinggal satu poin.

Namun jika kalah, pasukan Erik ten Hag bisa terdepak oleh Tottenham Hotspur yang berada di bawahnya dengan cuma terpaut dua poin.