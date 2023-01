4 FAKTA Ferry Irawan Lakukan KDRT: Update Kondisi Venna Melinda dan Isi Janji yang Diingkari

SURYA.CO.ID - Terungkap sederet fakta kasus Ferry Irawan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada istrinya, Venna Melinda.

Fakta baru menyebut, kondisi Venna Melinda kian membaik.

Kabar tersebut didapatkan dari unggahan Instagram anak bungsu Venna Melinda, Athalla Naufal, melalui unggahan Instagram, Selasa (10/1/2023).

"Thank you buat semua doanya teman-teman. Alhamdulillah kondisi mama sudah membaik (love)"

Athalla Naufal memberikan kabar kondisi ibunya, Venna Melinda

Pesan Verrel Bramasta

Verrel Bramasta memberi semangat ibunya, Venna Melinda, yang kini menjadi korban dugaan KDRT (kekerasan dalam ruman tangga) suaminya, Ferry Irawan.

Verrel tampak mengunggah ulang postingan ibunya yang lampau yang memperlihatkan video masa kecil ia dengan adiknya, Athalla Naufal.

Verrel menuliskan pesan menyentuh. Verrel memastikan bahwa ia akan selalu di sisi ibunya.

"I'm here for you ma bismillah," tulis Verrel Bramasta.

Ferry Irawan Akui KDRT

Ferry Irawan akhirnya mengakui, dirinya sempat melakukan KDRT kepada Venna Melinda.

Pengakuan tersebut disampaikan oleh aktor pemeran tokoh bernama Debora di film 'Taman Lawang' produksi tahun 2013 itu, di depan penyidik Polda Jatim yang memeriksa dirinya.

Senin (9/1/2023), kurun waktu sekitar 3,5 jam, Ferry Irawan Kusuma menjalani proses pemeriksaan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dilaporkan istrinya.

Setelah masuk ke ruang penyidik sekitar pukul 14.00 WIB, aktor yang juga bermain dalam film 'Leak' tahun 2007 itu, akhirnya keluar dari Gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, sekitar pukul 17.35 WIB.