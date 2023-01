Timnas Indonesia Main Jam Berapa? Berikut Prediksi Skor & Jadwal Vietnam vs Indonesia Piala AFF 2022

SURYA.co.id - Timnas Indonesia main jam berapa? Pertanyaan ini perlu dijawab segera menyusul pertemuan Timnas menghadapi Vietnam pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Senin (9/1/2023) malam.

Pertandingan antara Vietnam vs Timnas Indonesia itu dimulai pukul 19.30 WIB, serta bisa dilihat langsung di RCTI. Anda juga bisa menonton laga Vietnam vs Indonesia via Live Streaming lewat link di bawah ini:

Prediksi Skor Vietnam vs Timnas Indonesia

Pertandingan antara Vietnam vs Timnas Indonesia adalah big match, sebab di laga sebelumnya, Timnas berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0.

Di laga saat ini, Tim asuhan Shin Tae-yong dituntut untuk bisa menang meski demikian TImnas tetap bisa lolos ke babak final Piala AFF 2022 jika menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1, 2-2 atau seterusnya.

Ini bisa terjadi karena aturan gol tandang dinilai lebih menguntungkan buat timnas Indonesia.

Sang juru taktik Vietnam Park Hang-seo telah bertekad mengalahkan timnas Indonesia. Mereka juga bertekad pesta gol ke gawang timnas Indonesia dan melanjutkan catatan bagus tanpa kebobolan selama di Piala AFF 2022.

Di sisi lain, Shin Tae-yong juga punya taktik yang bagus. Shin Tae-yong juga mengaku mengenjot latihan finishing timnas Indonesia yang masih bermasalah.

Menurut laporan salah satu media setempat, timnas Indonesia hanya sekali menjalani sesi latihan meski sudah tiba di Hanoi terlebih dahulu.

Timnas Indonesia hanya menjalani sesi latihan pada Minggu (8/1/2023) malam WIB di Stadion My Dinh, Hanoi.

Selain itu, timnas Indonesia juga menjalani sesi latihan untuk mempersiapkan suasana pertandingan sesungguhnya.

Timnas Indonesia datang ke Hanoi dengan modal hasil imbang tanpa gol di semifinal leg pertama Piala AFF 2022 pada Jumat (6/1/2023).

Hasil tersebut membuat timnas Indonesia punya modal bagus untuk melaju ke final.

Prediksi Skor Vietnam vs Timnas Indonesia: 1-1