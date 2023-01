FAKTA Kondisi Indra Bekti: Masih Rasakan Pusing Hebat Meski Membaik, Sang Istri Pilih Tutup Donasi

SURYA.CO.ID - Inilah fakta terbaru kondisi Indra Bekti yang masih harus dirawat di rumah sakit meski kondisinya kian membaik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala, hingga mengharuskan dirinya dirawat di rumah sakit.

Indra Bekti dirawat sejak 28 Desember 2022 dan masih terus menjalani perawatan hingga kini.

Baca juga: KONDISI Aldila Jelita Setelah Dihujat Karena Galang Dana Untuk Indra Bekti, Tetap Fokus Lakukan Ini

Paling baru, Aldila Jelita, mengabarkan kondisi Indra Bekti melalui Instagram pribadinya. Dalam unggahan berupa video itu, tampak sang artis sudah bisa membuka maya dan diajak berkomunikasi.

Awalnya, Aldila Jelita bertanya mengenai perasaan sang suami saat ini. Apakah masih merasa sakit atau tidak.

"What do you feel sayang?" tanya Aldila Jelita.

“Lemes terus gerah-gerah gitu deh, terus udah gitu kayak berat-berat, kayak gejala pusing-pusing gitu yang,” jawab Indra Bekti.

"Tapi pusingnya hebat nggak?" tanya Aldila Jelita.

“Enggak sih, nggak terlalu,” jawab Indra Bekti.

“Level satu sampai 10?" tanya Aldila Jelita lagi.

“10 kali ya,” kata Indra Bekti.

Baca juga: SOSOK Gading Marten Dukung Aldila Jelita, Ikut Unggah Poster Galang Dana untuk Indra Bekti di IG

Tidak hanya itu saja, rupanya penglihatan Indra Bekti juga masih buram.

Hal ini diketahui dari Aldila Jelita yang menjelaskan suaminya masih sering memejamkan mata lantaran penglihatannya masih buram.

“Terus ayah ini kalau lagi tutup mata karena matanya masih buram, jadi lebih enak dia nutup matanya,”