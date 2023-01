BTS Bawa Pulang 3 Penghargaan di Golden Disc Awards 2023, Perpanjang Rekor dengan Daesang Terbanyak

SURYA.CO.ID - BTS membawa pilang tiga penghargaan dalam ajang Golden Disc Awards 2023, yang digelar di Stadion Nasional Rajamangala, Thailand, Sabtu (7/1/2023) kemarin.

Meski BTS tak hadir secara grup, namun J-Hope sebagai perwakilan, datang dan menerima piala penghargaan seorang diri.

Ini memang bukan kali pertama J-Hope menerima pengharhaan untuk BTS seorang diri, saat aktivitas grup mereka sedang vakum.

Untuk diketahui, dalam gelaran Golden Disc Awards 2023, BTS memenangkan tiga penghargaan yakni, Album of The Year (Proof), Album Bonsang (Proof), dan Most Popular Artist Award.

Ini juga menjadi tahun kelima BTS meraih penghargaan sebagai Most Popular Artist sejak lima tahun lalu.

Juga, menandakan bahwa BTS sebagai satu-satunya artis yang meraih penghargaan Artist of The Year dalam gelaran Golden Disc Awards selama enam tahun berturut-turut.

BTS (Instagram/bts.bighitofficial)

Saat menerima penghargaan, J-Hope juga menyempatkan memberi pidato kemenangan.

Hal utama yang dia sampaikan, tentu saja rasa terima kasihnya pada ARMY, karena telah mendukung BTS hingga saat ini.

"Untuk member, terlepas dari kenyataan bahwa kita tidak berada di sini, terima kasih karena kalian sudah bekerja keras. Selamat untul member. Terima kasih ARMY, alu mencintai kalian," ungkap J-Hope.

Tak hanya itu,J-Hope juga mengungkapkan hal yang cukup membuat suasana menjadi haru. Yakni saat dia sedang menantikan momen di mana BTS bisa kembali bersama dalam satu grup.

Sebelumnya, saat J-Hope akan berangkat ke Thailand, dia mendapat pujian dari penggemar setelah menyapa mereka di bandara.

Tak hanya penggemar, tingkah yang dilakukan J-Jope pun turut membawa respon positif dari awak media yang juga mengantarkannya ke bandara.

"J-Hope sangat lucu"

"Sungguh, bagaimana dia bisa menjadi kelinci dan tupai? Selamat bersenang-senanh Hobie"